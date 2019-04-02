طريقة إعداد وتحضير طبق أرز بمذاق لا تتوقعينه

المقادير..

ثمرة بصل

1 ملعقة زعتر

1/2 كيلو كبد دجاج منظف

1/2 ملعقة بهارات

1 1/2 كوب أرز

2 فص ثوم

2 ملعقة ريحان

كوب كريمة

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

رشة زعفران بودر

3 كوب مرق

طريقة التحضير

في مقلاة على النار نضع زيت الزيتون ثم الزبدة و البصل والثوم والزعتر ونسوي الأرز في مقلاة ونضع كبد الدجاج في مقلاة أخرى

ثم نضيف البهارات والملح والفلفل على كبد الدجاج ونقلب الأرز ونضيف 3 كوب مرق والقليل من الزعفران ونتركه لينضج .

بعد أن يتشرب الأرز المرقة نضع الكبدة فوقه ثم نضع الكريمة والجبن البارميزان والريحان ويقلب ويقدم .

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