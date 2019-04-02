طريقة إعداد وتحضير باستا بالدجاج والجبن البارميزان

باستا بالدجاج والجبن البارميزان طبق شهي سريع التحضير يحبه الجميع تصلح لوجبة غداء سريع ولذيذ.

المقادير

4 قطع من صدر الدجاج مقطعة إلى مكعبات

2 مكعب ماجي

800 مل من الكريمة السائلة

1/2 بصلة

8 قطع من الفطر مقطعة إلى شرائح

40غ من جبن بارمزين

40غ من الخيار الصغير (خيار المخلل) مقطع إلى مكعبات

60 مل من زيت الزيتون

1 حبة من الفلفل الأحمر مقطعة لشرائح

1 حبة من الفلفل الأصفر مقطعة لشرائح

100غ من باستا تالياتيلي

ملح

فلفل مطحون

طريقة التحضير

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اسلقي المعكرونة لمدة 8 دقائق، ثم قومي بتقطيعها إلى شرائح بالطول.

قومي بتسخين الزيت في قدر مع البصل والفلفل الأحمر والأصفر وقطع الدجاج.

قومي بتحريك المكونات باستخدام ملعقة خشبية ثم أغلقي القدر لعدة دقائق.

أضيفي الفطر ومكعبات الماجي والكريمة ثم اخلطي المكونات جيداً وأضيفي مقدار مناسب من الملح والفلفل ثم أضيفي الخيار.

أغلقي القدر واتركيه على النار لمدة 10 دقائق.

أضيفي جبن البارمزين.

للتقديم ضعي باستا تالياتيلي في وسط صحن ووزعي قطع الدجاج فوقها

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