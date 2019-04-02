خطورة ممارسة الرياضة مباشرة بعد ارتداء الكعب العالي

أوصت جمعية تنظير المفصل وجراحات الحوادث المرأة بعدم ممارسة الرياضة مباشرة بعد ارتداء حذاء ذي كعب عال طوال اليوم؛ حيث ينبغي إراحة القدم وتهيئتها أولاً، وذلك من خلال تحريك القدم حركات دائرية أو رفع وإنزال أصابع القدم أو السير بأقدام عارية لبعض الوقت.

لا تمارسي الرياضة مباشرة بعد ارتداء الكعب العالي!

إجهاد الأوتار

وأرجعت الجمعية السبب في ذلك إلى أن الأوتار المجهدة بفعل الكعب العالي، كالأوتار في مقدمة القدم، تكون أكثر عرضة للإصابات، إذا تعرضت للإجهاد مجدداً بفعل ممارسة الرياضة.

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