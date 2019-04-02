أوصت جمعية تنظير المفصل وجراحات الحوادث المرأة بعدم ممارسة الرياضة مباشرة بعد ارتداء حذاء ذي كعب عال طوال اليوم؛ حيث ينبغي إراحة القدم وتهيئتها أولاً، وذلك من خلال تحريك القدم حركات دائرية أو رفع وإنزال أصابع القدم أو السير بأقدام عارية لبعض الوقت.
لا تمارسي الرياضة مباشرة بعد ارتداء الكعب العالي!
إجهاد الأوتار
وأرجعت الجمعية السبب في ذلك إلى أن الأوتار المجهدة بفعل الكعب العالي، كالأوتار في مقدمة القدم، تكون أكثر عرضة للإصابات، إذا تعرضت للإجهاد مجدداً بفعل ممارسة الرياضة.
قد يهمك أيضا:الانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا يساعد على حرق سعرات حرارية
حملة لـ"سبورت انغلاند" تُحفز النساء على القيام بالتمارين الرياضية
كانت هذه تفاصيل خبر خطورة ممارسة الرياضة مباشرة بعد ارتداء الكعب العالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.