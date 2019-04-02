جير الأسنان يمهد الطريق للتسوس والتهابات اللثة

يمهد جير الأسنان الطريق للإصابة بالتسوس والتهابات اللثة والتهاب دواعم السن. كما أن جير الأسنان يجعل العناية بصحة الفم صعبة، وبالتالي تتكاثر البكتيريا في الفم بسهولة، ومن ثم ينشأ التسوس أو التهابات اللثة، والتي تتمثل أعراضها في النزيف والتورم ورائحة الفم الكريهة.

تنظيف الفراغات

ولتجنب هذه المخاطر، ينصح الأطباء بتنظيف الأسنان بمعدل مرتين يومياً بواسطة معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأسنان مرة واحدة يومياً بواسطة خيط الأسنان أو الفرشاة المخصصة لهذا الغرض.

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