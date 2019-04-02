طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر

القاهرة - لايف ستايل
وجبة صحية وجديدة من الدجاج يمكن تحضيرها لأسرتك؛ لأنها وجبة في غاية الروعة.
المقادير
15 بصلة صغيرة بيضاء
400 جرام من الدجاج
50 جرام من الصنوبر
خل بلسمي
مسحوق فلفل
زنجبيل
زيت زيتون
طريقة التحضير
يوضع الصنوبر في مقلاة مع زيت الزيتون ويحمر؛ حتى يصبح لونه بنياً،
يوضع جانباً. يوضع البصل في المقلاة مع ملعقتين من زيت زيتون، والقليل من الخل البلسمي
يقطع الدجاج مكعبات صغيرة، ويُطهى على نار متوسطة لمدة 10 دقائق، ويقلب من الحين للآخر
يضاف إليه القليل من الخل البلسمي بعد الطبخ. إ
ضافة الصنوبر التي كانت محجوزة، والقليل من مسحوق الفلفل يقدم ساخناً
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