شكرا لقرائتكم خبر عن الوزن الزائد قد يزيد فرص الإصابة بسرطان البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة أمريكية جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قبل الوصول إلى سن الخمسين أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.
وقال إريك جيكوبس، الباحث فى جمعية السرطان الأمريكية، فى مدينة أتلانتا، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن الوزن الزائد قد يزيد من خطر الوفاة بسرطان البنكرياس، أكثر مما كان يعتقد فى السابق، مضيفا أن معدلات سرطان البنكرياس فى ازدياد مستمر منذ أوائل العقد الأول من القرن العشرين.
وفحص المشاركون فى الدراسة بيانات نحو 963 ألفا من البالغين الأمريكيين الذين لديهم تاريخا مع مرض السرطان، وتوصلوا إلى وجود رابط بين زيادة مؤشر كتلة الجسم وارتفاع خطر الوفاة بسرطان البنكرياس.
وقال الباحثون إن نتائجهم تشير بقوة إلى أن وقف الزيادات الأخيرة فى معدلات الإصابة بسرطان البنكرياس وعكس اتجاهها فى النهاية يحتاج إلى عمل أفضل لمنع زيادة الوزن عند الأطفال والبالغين.
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