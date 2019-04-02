تقرير: نصف عيادات التخسيس فى إنجلترا تقدم رعاية غير آمنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير حديث من أن نصف عيادات التخسيس فى إنجلترا تقدم رعاية غير آمنة، مؤكدا أن هذه العيادات تصف عقاقير للتخسيس تعرض الصحة للخطر.
وأفاد التقرير الصادر عن لجنة جودة الرعاية، وهى هيئة التفتيش الصحية فى إنجلترا، ونشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن بعض مثبطات الشهية الموصوفة للمرضى لا ينبغى استخدامها، لأنهم إما لا يعانون من زيادة الوزن أو كانوا بالفعل يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم.
كما أعربت اللجنة عن قلقها من أن عددا كبيرا من الأطباء فى القطاع الخاص يصفون عن طريق الخطأ مسكنات الألم والمضادات الحيوية أو الأدوية غير المرخصة.
وتثير النتائج التى توصلت إليها اللجنة، استنادا إلى عمليات تفتيش فى عام 2017 - 2018، أسئلة حول معايير السلامة فى قطاع الرعاية الخاصة فى بريطانيا.
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