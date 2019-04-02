أبو النجا يوضح فوائد حلقة المعدة وعلاقتها بإنقاص الوزن

أوضح الدكتور محمد أبو النجا أستاذ الجراحة المساعد بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة المفرطة، أن عمليات التكميم العادية يتم فيها قص نسبة كبيرة من حجم المعدة فيشعر المريض بالشبع بمجرد تناول كمية قليلة من الطعام كما يتم التخلص من هرمون الجوع في العملية فيصبح الشعور بالجوع بعد العملية أمر نادر أما تكميم المعدة المعدل فيتم وضع حلقة حول المعدة المكممة لضمان عدم تمددها مرة أخرى.

وقال الدكتور محمد أبو النجا: إن عملية تكميم المعدة المعدل يعتبر أحدث ما توصلت إليه جراحات السمنة العالمية حيث يتم فيها وضع حلقة حول المعدة المكممة في العملية فتمنع تمددها في حالة أن المريض أكثر في أكله بعد الشبع.

وأوضح الدكتور محمد ابو النجا، أن وظيفة الحلقة التى يتم وضعها حول المعدة في العملية لمنع تمدد المعدة و بالتالي الرجوع في الوزن مرة أخرى إذا أكثر المريض في تناول الطعام فوق طاقة المعدة كما أنها تضغط على عصب معين في المعدة إذا أكثر المريض في الأكل، معطية المريض الشعور بالشبع فيتوقف عن الأكل.

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‬أبو النجا يُؤكد أن تكميم المعدة لوزن المثالي