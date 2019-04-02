اعراض ديدان البطن عند الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ديدان البطن من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الأطفال وتسبب لهم ألم شديد، وقد يكون ذلك بسبب قلة النظافة او انتشار العدوى او انتقال المرض من شخص مريض لشخص سليم، ووفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك بعض العلامات والأعراض التى تدل على الاصابة بديدان البطن عند الاطفال وهى:

أعراض ديدان البطن عند الاطفال



طفل

1: ألم شديد فى البطن والشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

2: الاضطرابات الهضمية ومنها الغثيان والقئ والإسهال.

3: انتفاخ شديد وملحوظ فى البطن.

4: قد يظهر دم فى البراز.

5: ظهور تقرحات جلدية فى أماكن مختلفة فى الجسم مع الحكة الشديد.

6:فقدان الشهية وإنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

ويتم تشخيص ديدان البطن عند الاطفال بعدة طرق ومنها



ديدان البطن عند الاطفال

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1:عن طريق اختبارات البراز، بأخذ عينة من براز الطفل وتحليليها لاكتشاف الديدان ونوعها.

2:اختبار الديدان الدبوسية ، وذلك عن طريق مسح شريط على فتحة الشرج وفحص هذا الشريط لاكتشاف الديدان.

3: وقد يكون الاختبار عن طريق الاشعة السينية.

وهناك انواع مختلفة من الديدان المعوية ومنها

انواع ديدان البطن

1: الدودة الشريطية، وهى نوع من أنواع الدودة المسطحة التى تعيش فى الامعاء حيث تلتصق بالجدار المعوى، ومعظم الاشخاص الذين يعانون من الدودة الشريطية لا يعانون من اى أعراض او قد تكون الاعراض خفيفة.

2:دودة هيتروفيس: وهي دودة صغيرة وذات لون أحمر وتتعلق عادة في جدار الأمعاء الدقيقة.

3: دودة الاسكارس، وهى الاكثر انتشارا وتسمى بثعبان البطن.

4: دودة الإنكلستوما، وهى دودة رفيعة ويبلغ طولها ا سم وتتغذى على دم المريض.

5: دودة الإكسيورس، وهي عبارة عن ديدان صغيرة بيضاء اللون تعيش في الأمعاء او الزائدة الدودية.