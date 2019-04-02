ارشادات هامة عند استعمال ” حبوب سكوبينال “

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حبوب سكوبينال هي دواء مضاد للتشنج يؤخذ لتخفيف التشنجات في المعدة والأمعاء أو المثانة، وعلى وجه الخصوص يساعد على تخفيف الانتفاخ وآلام التشنج التي يمكن أن ترتبط بمرض القولون العصبي والتهاب الرتج، وهو يعمل عن طريق استرخاء بعض العضلات في الجهاز الهضمي والبولي .

حبوب سكوبينال

حبوب سكوبينال متاح بوصفة طبية، ويمكنك أيضا شرائه من صيدلية بدون وصفة طبية، لتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، وعلى الرغم من ذلك يجب أن يتم تشخيص الأعراض من قبل الطبيب، وهناك أيضا دواء يسمى الهيوسين يؤخذ لمنع اضطرابات السفر، ويوجد المزيد من المعلومات حول ذلك في نشرة طب منفصلة تسمى هيوسين لاضطرابات السفر .

ارشادات قبل تناول حبوب سكوبينال

بعض الأدوية ليست مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات معينة، وأحيانا لا يمكن استخدام الدواء إلا إذا تم توخي الحذر الشديد، ولهذة الأسباب قبل البدء في تناول حبوب سكوبينال من المهم أن يعرف طبيبك أو الصيدلي :

1- إذا كنت حاملا أو مرضعة .

2- إذا كان لديك مشاكل في البروستاتا .

3- إذا كنت تعاني من أي مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي ، مثل الإسهال أو التهاب القولون التقرحي أو الإمساك الشديد .

4- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية مؤخرا .

5- إذا كان لديك الزرق هذه حالة يتم فيها رفع الضغط في عينيك .

6- إذا أخبرك الطبيب أن لديك معدل ضربات القلب بسرعة .

7- إذا كان لديك متلازمة داون .

8- إذا كان عمرك أقل من 12 عاما أو أكثر من 65 عاما .

9- إذا تم إخبارك بأنك تعاني من تلف الأعصاب فهذه حالة تسمى الاعتلال العصبي اللاإرادي .

10- إذا كان لديك حالة تسبب ضعف العضلات، وتسمى الوهن العضلي الوبيل .

11- إذا كنت تأخذ أي أدوية أخرى تتفاعل مع هذه الحبوب وكذلك الأدوية العشبية والتكميلية .

12- إذا كان لديك أي رد فعل تحسسي من الدواء .

كيفية تناول حبوب سكوبينال

قبل البدء في العلاج اقرأ نشرة المعلومات المطبوعة من الشركة المصنعة من داخل العبوة، وسوف يوفر لك مزيدا من المعلومات حول حبوب سكوبينال وسيزودك بقائمة كاملة من الآثار الجانبية التي قد تواجهها أثناء تناولها، خذ الحبوب كما يخبرك طبيبك، ومن المعتاد أن يتم وصف واحد أو اثنين من الأقراص لمدة ثلاث مرات في اليوم، وعلى الرغم من أن طبيبك قد يزيد الجرعة إلى قرصين أربع مرات يوميا إذا لزم الأمر، ويجب ابتلاع الأقراص مع شربة ماء وليس عصائر، ويمكنك تناول الحبوب قبل أو بعد الوجبات، وإذا نسيت تناول جرعة فلا تأخذ جرعتين معا لتعويض الجرعة المفقودة، فقط تابع الجرعة التالية عندما يحين موعدها .

لماذا يجب استخدام حبوب سكوبينال

يستخدم حبوب سكوبينال في العلاج والسيطرة والوقاية، وتحسين الأمراض والظروف والأعراض التالية :

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1- وجع بطن .

2- ألم في البطن يرتبط بالتشنج .

3- أمراض الجهاز الهضمي .

الاثار الجانبية لحبوب سكوبينال

يبين التالي الآثار الجانبية التي قد تطرأ من مكونات حبوب سكوبينال، وهذه ليست قائمة شاملة فهذه الآثار الجانبية ممكنة، ولكن لا تحدث دائما، وقد تكون بعض الآثار الجانبية نادرة ولكنها خطيرة، واستشر طبيبك إذا لاحظت أيا من الآثار الجانبية التالية خاصة إذا لم تختف :

1- النعاس الشديد .

2- التغييرات الرؤية .

3- اثار الجلوكوما “ماء أزرق” .

إذا لاحظت آثار جانبية أخرى غير المذكورة اعلاه اتصل بطبيبك للحصول على المشورة الطبية، ويمكنك أيضا الإبلاغ عن الآثار الجانبية للسلطة المحلية لإدارة الغذاء والدواء .

العلاج بحبوب سكوبينال

يوصى عموما بتناول عقار سكوبينال فقط عند الضرورة، لذا ابدأ في تناوله عندما تندلع الأعراض وتوقف عن تناولها عندما تستقر الأعراض مرة أخرى، وعادة ما يكون ذلك في غضون أسبوع أو أسبوعين، وإذا ظهرت لديك أي أعراض جديدة أو إذا كانت الأعراض تزداد سوءا، فحدد موعدا لزيارة طبيبك للحصول على مزيد من النصائح، وإذا كنت قد اشتريت حبوب سكوبينال ولم تتحسن أعراضك خلال أسبوعين من تناوله، فيجب عليك استشارة طبيبك للحصول على المشورة (حتى لو تم تشخيصك من قبل من قبل طبيبك، وإذا قمت بشراء أي أدوية تحقق مع الصيدلي من أنها آمنة لتناولها مع حبوب سكوبينال، والعديد من الأدوية التي يمكن شراؤها عادة يمكن أن تزيد من خطر الآثار الجانبية .

هل يمكن أن تسبب حبوب سكوبينال مشاكل

جنبا إلى جنب مع آثارها المفيدة يمكن لمعظم الأدوية أن تسبب آثارا جانبية غير مرغوب فيها على الرغم من أن الجميع لا يختبرونها، وغالبا ما تتحسن التأثيرات غير المرغوب فيها عندما يتكيف جسمك مع الدواء الجديد، لكن تتحدث مع طبيبك أو الصيدلي إذا استمر أي من الأمور التالية أو أصبح مزعجا .

كيفية تخزين حبوب سكوبينال

1- احفظ جميع الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال .

2- تخزينها في مكان بارد وجاف بعيدا عن الحرارة والضوء المباشر .