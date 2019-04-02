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يأتي زيت الشمطري من نبات يسمى بنفس الأسم ونجد لهذا الزيت العديد من الفوائد الرائعة التي لا تحصى ولا تعد ومن فوائد زيت الشمطري أنه يعتبر العصاة السحرية التي يمكنها أن تغير شعرك للأبد واليوم فضلنا أن نقدم هذا النوع من أنواع الزيوت والذي يمكن استخدامه لجعل شعرك مثل الهنود تماماً.

فوائد زيت الشمطري للشعر

العديد من الزيوت لها خصائص طبيعية يمكننا الاستفادة منها في مناطق مختلفة من الجسم، وعلى الرغم من أن زيت الشمطري كان بالفعل بطل الرواية في مناسبات أخرى أو في دواء آخر، إلا أنه في هذه الحالة يعود بالنفع على شعرك بشكل لا يصدق.

يظهر اللمعان المطلق للشعر

يمنح زيت الشمطري عند استخدامه على شعرك لمعانًا مطلقًا ويكون لديه مظهر أكثر صحة.

يحسن النمو

الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في زيت الشمطري تجعل نمو الشعر يتحسن بشكل كبير، كما أنه يتحقق و يزيد من حيث الحجم.

يعمل بمثابة الشفاء

إذا كان شعرك مطفئاً وتفتقر إلى الماء والتغذية، فمن المحتمل أن يكون زيت الشمطري واحداً من تلك الحلول الطبيعية الشاملة التي يمكن استعادتها به، وذلك بفضل تأثير الإصلاح الذي يولده عند وضعه مباشرة على الشعر.

يحسن فروة الرأس

يمكنك الحصول علي فروة الرأس صحية عن طريق استخدام مع زيت الشمطري ومعنى وجود فروة شعر صحية أي تزايد نمو الشعر بشكل كبير.

يحمي من التلوث

يعمل زيت الشمطري على شعرنا كحاجز لتجنب التلوث والأضرار التي تسببها جميع أنواع المواد الضرة والبكتريا والميكروبات في شعرنا.

يعمل على الضرر الناجم بالفعل

إذا تلف شعرك بشكل واضح عن طريق استخدام المنتجات الكيميائية أو عن طريق سوء استخدام الحرارة النابعة من فرد الشعر بالمكواه وفرده بالطرق المختلفة

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فإن زيت الشمطري من أول استخدام له قادر على تحسين مظهر الشعر بشكل واضح.

يمكن أن يعمل زيت الشمطري أيضًا طبيعياً فهو يساعدك على فك شعر شعرك عند الانتهاء من الاستحمام، يمكنك استخدامه دون قلق لأنه منتج طبيعي لا ضرر منه على الإطلاق.

يزيل قشرة الشعر

واحد من أصناف الزيوت، وهوزيت الشمطري الأحمر قادر على مكافحة قشرة الرأس كأحد أكثر الزيوت شيوعًا في العناية بالشعر.

طريقة استخدام زيت الشمطري

لكي نتمكن من استخدام زيت الشمطري هناك طريقة صحيحة لتاتي بفاعلية أكبر وهي:

نقوم بتسخين الزيت على النار حتى يصل لدرجة التدفئة لنتمكن من استخدامه.

نقوم بوضعه على فروة الرأس والتدليك بشكل دائري لتوزيعه على كل الفروة لمدة 3-5 دقائق على الأقل، أو تمشيط الشعر ليتم توزيع جيداً.

يجب أن نقوم بأرتداء بونية أو كيس بلاستيك على الشعر ليزيد من حرارة الفروة وتمتص الزيت كله وكذا الأمر يساعد في اعطاء فاعلية متميزة لزيت الشمطري.

بعد ذلك يجب غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب لشعرك.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.