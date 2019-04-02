شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحوامل العاملات بعيدا عن المنزل أكثر عرضة لإنجاب طفل بوزن منخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة ليهاى وجامعة ويسكونسن ماديسون، أن النساء الحوامل اللائى ينتقلن لمسافات طويلة إلى العمل لديهن خطر متزايد من نتائج الولادة السلبية، بما فى ذلك إنجاب الأطفال بوزن منخفض.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأوضح الباحثون أن هذه الدراسة هى الأولى التى تدرس تأثير الانتقال لمسافات طويلة أثناء الحمل على صحة الرضع.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات سجلات المواليد فى نيوجيرسى لعامى 2014 و2015، ووجدوا أنه بالنسبة للنساء الحوامل اللائى يتنقلن مسافة 50 ميلاً على الأقل للعمل، كانوا أكثر عرضة لولادة طفل بوزن منخفض بمعدل 14%، مقارنة مع المعدل الطبيعى.

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وبعبارة أخرى كلما طالت المسافة الطويلة للتنقل زاد خطر إنجاب طفل رضيع منخفض الوزن، ويعرف انخفاض الوزن عند الولادة بأنه أقل من 2500 جرام.

وأشار الباحثون إلى أن زيادة مسافة تنقل الحوامل يرفع احتمال تباطؤ نمو الجنين داخل الرحم.

وقال "موزى يانج"، أستاذ النساء والتوليد بجامعة ليهاى: "إن النتيجة التى تشير إلى انخفاض الوزن عند الولادة قد تكون مرتبطة بمصدر للضغط النفسى مثل الانتقال لمسافات طويلة".