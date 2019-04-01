انت الان تتابع موضوع اسباب و علاج فطريات الشفايف والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بمشكلة الفطريات والتي تظهر هذه الفطريات على الشفاه في صورة نقط بيضاء ذات حجم بارز بمنطقة واحدة أو مناطق كثيرة من الوجه، ويصاحب هذه الفطريات ألم وإزعاج كبير للشخص المصاب، وفي بعض الأوقات تنتشر الفطريات بداخل الفم لتصيب منطقة اللسان واللثة كلها، ومن الجدير ذكره أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي للإصابة بفطريات الشفاه وهذا ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل من خلال هذا المقال، كما نتعرف أيضًا على طرق علاجها المختلفة.

أسباب ظهور الفطريات حول الشفاه

هناك بعض الأسباب التي تؤدي لظهور الفطريات حول الشفاه ومن أهم هذه الأسباب مايلي:

1- التعرض للإصابة بالكثير من الإلتهابات الجلدية المختلفة التي تظهر حول منطقة الفم والشفاه.

2- استعمال أنواع كثيرة من المواد الكيميائية الضارة وكذلك الكريمات السيئة التي تضر بالبشرة.

3- الإفراط في تناول كمية كبيرة من الأطعمة التي لا تتناسب مع طبيعة الجسم.

4- ضعف الجهاز المناعي بجسم الإنسان، مع اتباع نظام غذائي ليس مفيد أو صحي.

5- الإكثار من التدخين بشكل زائد.

أعراض فطريات الفم

هناك مجموعة من الأعراض تصاحب فطريات الفم ومن أهم هذه الأعراض مايلي:

1- ظهور بقع بيضاء بالفم وعلى منطقة اللسان.

2- ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.

3- صعوبة عند البلع.

4- التصاق الطعام بالحلق.

5- جفاف في منطقة الفم.

6- صعوبة شديدة عند التنفس.

7- الرغبة بالكحة المستمرة.

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8- التهاب قوي بالجيوب الأنفية.

9- الإحساس بتعب وخمول مستمر.

طرق علاج فطريات الشفاه

هناك طريقة كثيرة تستخدم لعلاج فطريات الشفاه ومن أهم هذه الطرق مايلي:

1- الزبادي

فهو يعد من أنسب الطرق العلاجية التي تستعمل من أجل علاج فطريات الشفاه، وذلك يرجع لأن الزبادي يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للبكتيريا والتي تعرف بفاعليتها الكبيرة في التخلص من فطريات الشفاه، ويتم استعماله عن طريق وضع كمية بسيطة من الزبادي بالفم وحول منطقة الشفاه والمضمضة به، ونتركه عليها لمدة عشر دقائق، ونغسل الفم بعد ذلك بالماء الدافيء وتكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع من أجل ضمان الحصول على نتائج جيدة وسريعة خلال وقت قصير.

2- الطحينة

حيث يتم وضع كمية قليلة من الطحينة على الشفاه وعلى المناطق المحيطة بها، وبالتحديد المناطق المصابة بالقرح وبفطريات الشفاه، مع الحرص على تدليك هذه المناطق بطريقة جيدة لفترة لا تقل عن دقيقتين، ونترك الطحينة عليها لمدة لا تقل عن عشر دقائق، مع ضرورة أن نمتنع خلال هذا الوقت عن تناول أي أطعمة على الإطلاق والمضمضمة بالماء الدافيء عقب ذلك مع ضرورة استعمال الوصفة مرتين باليوم للتخلص من هذه الفطريات والقرح بصورة نهائية.

3- العسل الأبيض

حيث يعتبر العسل من المواد التي تمثل أهمية كبيرة في علاج الفطريات، كما يلعب دور هام أيضًا في علاج العديد من الأمراض المختلفة التي يعاني منها الأشخاص وذلك لأنه يحتوي على مواد مطهرة، كما يحتوي أيضًا على مجموعة كثيرة من المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، ويتم استعماله عن طريق وضع ملعقة كبيرة من العسل على المنطقة المصابة والتي تنتشر بها الفطريات ونتركه عليها فترة قليلة من الوقت، ونقوم بغسله بالماء بطريقة جيدة.

4- القرنفل

فهو يحتوي على مواد هامة للفم ويستعمل عن طريق غلي كمية بسطية من الماء ووضع القرنفل بها ونقوم بالمضمضة به بطريقة جيدة، ونغسل الفم جيدًا بعد ذلك بالماء الدافيء، ونكرر هذه الوصفة مرتين باليوم مرة في وقت الصباح ومرة بالمساء قبل الذهاب للنوم.

5- بودرة السنامكي

حيث تعتبر هذه البودرة مناسب لجميع الفطريات التي تتكون نتيجة كتم المعدة، حيث نقوم بغلي هذه البودرة مع كمية قليلة من الماء الساخن ونشرب هذا الماء مرتين باليوم.

6- ماء الأوكسجين

وذلك عن طريق المضمضة بهذا الماء لمدة تصل لحوالي عشر دقائق بصورة متتالية، ونغير ماء الأوكسجين أكثر من مرة خلال هذا الوقت، وعقب ذلك نقوم بمضمضة الفم بالماء حتى نتخلص من جميع بقايا ماء الأوكسجين التي توجد بالفم.

العلاج الطبي من خلال الأدوية لفطريات الشفايف

في بعض الأوقات قد يلجأ الأشخاص المصابة بفطريات حول الفم للعلاج من خلال بعض الأدوية والتي تكون على هيئة أقراص خاصة لعلاج هذه الفطريات ويتم تناولها في المعتاد عقب أن يتم إستشارة الطبيب المختص والمعالج للحالة.

نصائح للوقاية من فطريات الفم والشفايف

هناك مجموعة من النصائح التي يجب إتباعها للوقاية من فطريات الفم ومن أهم هذه النصائح مايلي:

1- الإهتمام بنظافة الفم والأسنان.

2- المضمضة بصورة مستمرة عقب استعمال البخاخات الخاصة بالكورتيزون.

3- علاج جميع الأسباب المؤدية للإصابة بالفطريات.

4- تقليل كمية الطعام التي تحتوي على سكريات أو تحتوي على الخميرة، وذلك لأنها تعمل على تهيج الفطريات.

5- التوقف عن التدخين.