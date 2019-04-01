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توجد العديد من الأنواع المختلفة الخاصة بالرضاعات وهي من الأشياء الهامة التي يتم استعمالها لجميع الأطفال في سن الرضاعة ولكن توجد العديد من الأمهات الذين يبحثون عن أنواع الرضاعات ويتم دائماَ استعمالها للرضاعة وأيضاً تناول فيها العديد من الأعشاب التي تخص جميع المراحل العمرية، ولابد من أختيار أفضل رضاعة أو ببرونة لجميع الأطفال ويوجد فرق كبير بين الرضاعة أفنت الذهبية والرضاعة الزرقاء، وهذا ما يتم البحث عنه في الكثير من الأنحاء المختلفة لأن الرضاعة تعتبر من الأشياء الهامة التي يريد الحصول عليها جميع الأباء والأمهات لأنه يوجد الكثير من الأنواع المتنوعة.

رضاعة افنت الذهبية

تعد الرضاعة أفنت الذهبية المناسبة لجميع الأطفال وهي التي تساعد في منع تسرب الهواء وهي من أهم الرضاعات التي تفيد الأطفال جداً وذلك لأنها خالية من مادة الـ BPA وهي التي يمكنها أن تؤثر بشكل سلبي على صحة الطفل الصغير، ويجب أن يتم أختيار الرضاعة المميزة لجميع الأطفال ويتم اختيار العديد من الأنواع الخاصة بالرضاعات والتي تستخدم وتكون صحية على جميع الأطفال.

وأيضاً يتم العمل على اختيار الكثير من الأنواع المميزة والتي يتم البحث عنها من بين العديد من الأنواع المختلفة والتي تنتشر في الكثير من الأماكن المتعددة وأن رضاعة أفنت الذهبية من الرضاعات المميزة والتي يتم من خلالها تناول الألبان الصناعية والأعشاب وغيرها.

رضاعة افنت الزرقاء

أما عن رضاعة أفنت الزرقاء فلابد عند شرائها أن يتم تركيب جميع الأكسسوارات المرافقة مع الرضاعة وهي التي تتناسب مع جميع الأطفال الرضع، وهذه الرضاعة تتميز أنها تزيل معاناة طفلك الرضيع وتساعد في القضاء على غازات البطن وغيرها من المشاكل الصحية، رضاعة افنت الزرقاء هي لا تختلف كثيراُ عن الذهبية وهي يتم تنظيفها بشكل سهل وهذا يكون بدون معاناة للأم ولا يوجد أي مشاكل معقدة بها، وهي يتم استعمالها لوقت طويل للرضاعة ويتم العمل دائماً على تنظيف الرضاعة أفنت الزرقاء وتعقيمها طوال الوقت لأنها من الأشياء الهامة التي يتم العمل على تقديمها بشكل دائم ومستمر لجميع الأطفال الرضع وسوف نقدم لكم اليوم الفرق بين رضاعة افنت الزرقاء والذهبية.

الفرق بين رضاعة افنت الذهبية والزرقاء

يعتبر اختيار الرضاعات من الأشياء الصعبة والتي لابد من الأختيار بين العديد من الأنواع وهي التي يتم استعمال البعض منها للتخلص من الغازات والتقلصات التي تحدث في البطن وهذا بسبب تناول الحليب الصناعي طوال الوقت، وأيضاً يتم اختيار بعض الرضعات التي تستخدم في التخلص من الغازات والمغص لدى الأطفال ويتم تناول الرضعة الخاصة بالأطفال وهي التي تساعدهم في الإحساس بالشبع وعدم حدوث لهم الآلام والمغص والانزعاج الشديد الذي يحدث في البطن وهي من أهم الأشياء التي يتم الحصول عليها طوال الوقت وأيضاُ يتم اختيار الحلمات المخصصة لجميع الأطفال بجميع المراحل العمرية المختلفة.

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أما عن رضاعة أفنت الزرقاء هي تكون على شكل حلمه الثدي أي طبيعية وهي التي تساعد في التسهيل بين الإطعام من خلال الرضاعة الطبيعية والرضاعة الأخرى والتي تساعد في عدم حدوث المغص الخاص بالأطفال، وهي من أهم الرضعات الطبيعية التي يتم استعمالها طوال الوقت في العديد من الأوقات المتعددة ولابد من تعقيمها بالجهاز المخصص لها لضمان الأمان والحماية الكاملة إلى الرضيع، وأيضاً يتم الحرص دائماً على تقديم هذا النوع من الرضاعات وهو الذي يناسب جميع الأطفال الرضع لأنها ذات شكل طبيعي ومميز لجميع الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الصناعية والحصول على بعض الأعشاب التي تهدأ المغص عند الرضع.

أما عن الرضاعة أفنت الذهبية حلمة الرضاعة تكون كلاسيك وهي مصممة بنظام الصمام وهو النظام المضاد للمغص والمثبت على السرير وهو الذي يتم تقديمها بشكل يمنع عدم سماح مرور الهواء ودخوله إلى الرضاعة وعدم دخوله إلى بطن الطفل الرضيع، وتتميز أيضاً عن غيرها بأنها تساعد في حصول الرضيع على الرضاعة الكاملة وهي التي تساعد في عدم تكون داخل بطن الطفل الغازات والتي تؤدي إلى حدوث مغص له، ويتم استعمالها في تناول الألبان الصناعية والأعشاب التي تتناسب مع الرضيع وتساعد في التخلص تماماً من جميع الغازات وهي من الأشياء المميزة التي يتم البحث عنها من خلال جميع الأمهات طوال الوقت.

مواصفات افضل رضاعات الأطفال

1- يجب أن تكون مصنوعة من مادة مميزة ومقاومة للحرارة المرتفعة ولا تتفاعل مع الشئ المتواجد داخل الرضاعة حتى لا يؤثر على الطفل.

2- لابد وأن تكون مصنوعة بطريقة معينة وهذا بحيث يسهل تنظيفها.

3- لابد وأن يكون جدارها شفاف وهذا حتى تستطيع الأم أن ترى ما يوجد بداخل الرضاعة.

4- لابد وأن يكون بها صمام لمنع وصول الهواء إلى معدة الطفل وحدوث له المغص الشديد.

5- يجب أن تكون ذات حجم مناسب إلى عمر الطفل ووزنه لأن طبيعة الأمر أن من يستعمل رضاعات أكبر من حجم الطفل تؤدي لحدوث له المغص الشديد.