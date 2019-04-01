"الصحة السعودية" تستعرض قصص نجاح في "تحدي الرياض الدولي"

قدمت وزارة الصحة السعودية عرضاً مرئياً عن قصص نجاح "مركز الإبداع" بالوزارة، في فعالية "تحدي الرياض" التي أقيمت في مركز الملك عبدالله المالي.

وتعدّ هذه الفعالية من أكبر التجمعات في الابتكار والإبداع على مستوى العالم، فهي تجمع فئات مختلفة من كافة القطاعات والمجالات بغية إيجاد وابتكار حلول إبداعية.

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وعرضت الوزارة قصة نجاح استخدام تقنية العالم الافتراضي "VR" في المراكز الصحية التي ترمي إلى إزالة الرهبة والخوف عند الأطفال أثناء التطعيمات.

وتشمل الفعالية مساهمة المبتكرين والخبراء وفئات المجتمع في توفير حلول وأفكار إبداعية للجهات المشاركة، سواءً في الجانب الصحي أو التعليمي أو التقني وغيرها.

وجرى تصميم التحديات للمشاركين في المسار الصحي بناءً على الاحتياج الفعلي، من خلال أرقام معتمدة وقياساتٍ من برنامج أداء الصحة، لتسهيل الخروج بحلول تُترجم على أرض الواقع.