إنفوجراف .. اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شعار اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد
يحتفي العالم بإحياء اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد 2019، الثلاثاء، عبر إضاءة اللون الأزرق في كل مكان.
وتحمل احتفالات الذكرى الـ12 شعار "التقنيات المساعدة والمشاركة الفعالة"، إذ تستهدف إبراز دور هذه التقنيات في إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة ذوي التوحد اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2007 قراراً باعتبار 2 أبريل/نيسان، اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، بغية تسليط الضوء على ضرورة تحسين نوعية حياة هذه الفئة.
الإنفوجراف التالي يستعرض مزيداً من المعلومات عن اليوم العالمي للتوعية بالتوحد:
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