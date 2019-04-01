رام الله - لايف ستايل
أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة شيان جياوتونغ الصينية وعلماء جامعة جنوب أستراليا، وجود علاقة مباشرة بين تناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة، وخطر تطور مرض إعتام عدسة العين المرتبط بالعمر.
اقرأ أيضا: فيتامين "ك -1" في الجسم يحدد خطر الإصابة بإعتام عدسة العين
وتوصل الباحثون إلى أن التزام الذين يعانون من إعتام عدسة العين بحمية الفواكه والخضروات التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يخفض تكاليف علاجهم إلى النصف، ويساعد على تأجيل الإصابة بإعتام عدسة العين لعدة سنوات، ويمنع تطور الإصابة بالمرض.
ويقول الباحثون إن “النتائج التي حصلنا عليها تؤكد على أن الحمضيات والفلفل الحار والجزر والطماطم والخضروات الخضراء الداكنة، تؤخر بداية إعتام عدسة العين لعدة سنوات وتحمي منه. وتحتوي هذه المواد على فيتامينات А وС وЕ وبيتا كاروتين، وكذلك مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين، تعمل كمواد فعالة في حماية البصر”.
قد يهمك أيضا:دراسة توضّح أهمية تناول الخضروات والفواكه يوميًا
الفواكه والخضروات ذات اللون الأحمر مصدر غني بالفيتامينات الطبيعية
كانت هذه تفاصيل خبر 5 خضراوات تناولها يمنع إعتام عدسة العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.