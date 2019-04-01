شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون أمريكيون يكشفون عن سلسلة من الأطعمة تخفض الكولسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكولسترول السيئ ليس من الممكن دائمًا خفضه من خلال النظام الغذائى وحده، حيث إنه فى بعض الأحيان لا توجد طريقة لتعديل الحمض النووى ويصبح الدواء ضروريًا.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDay News”، فوجد فريق من الباحثين الأمريكيين أنه يمكن أن تكون بعض الأطعمة جزءًا من الخطة عن طريق خفض الكولسترول البروتين الدهنى المنخفض الكثافة (LDL) "السيئ" ورفع البروتين الدهنى عالى الكثافة (HDL) "الجيد".

أولا اختيار الأطعمة التى تحتوى على الألياف القابلة للذوبان، حيث إنها تسحب الكولسترول من الجسم، والمصادر الجيدة هى الشوفان ونخالة الشوفان والشعير، إلى جانب الفول والباذنجان والبامية، كما أن التفاح والعنب والفراولة والحمضيات هى خيارات جيدة بسبب البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان.

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وبعد ذلك انتقل للأطعمة التى تحتوى على الدهون غير المشبعة المتعددة، وتشمل هذه الزيوت النباتية مثل الكانولا وعباد الشمس والزعتر، وكذلك الأسماك الدهنية مثل السلمون، الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومعظم أنواع البذور والمكسرات.

وتحتوى الأطعمة النباتية أيضًا على مواد تسمى "ستيرول" والـ "ستانول"، والتى تساعد على منع الجسم من امتصاص الكوليسترول، والمصادر الجيدة بشكل خاص هى براعم بروكسل وبروتين القمح ونخالة القمح والفول السودانى واللوز وزيت الزيتون والسمسم والكانولا.

وأضاف الباحثون أن هناك نوعا واحدا من الدهون يجب تجنبها تماما وهى الدهون غير المشبعة مثل السمنة المهدرجة التى يطلق عليها اسم "نباتى"، حيث حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إضافتها إلى الأطعمة فى عام 2018، ولكن بسبب الامتدادات الممنوحة لبعض المصنّعين، يمكن أن تكون بعض المنتجات موجودة على أرفف المتاجر حتى يناير 2021.