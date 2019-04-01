شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط المفرط والالتواء.. تعرف على أبرز أسباب آلام معصم اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني بعضنا من آلام في الرسغ أو معصم اليد بشكل مفاجئ، ويعاني خلالها من بعض الأعراض والتى من بينها أن يعاني من تورم، أو خدر، أو الم مع الحركة، أو ضعف، ووفقا لتقرير نشر بموقع buoyhealth فإن ألم المعصم الخاص بيديك قد يكون وراؤه الإصابة بمشكلة .



المعصم 2

ومن أبرز أسباب الإصابة بألم الرسغ:

ـ النشاط المفرط والاستخدام المفرط ليديك بشكل مجهد يؤدى إلى إجهاد الرسغ، منها مثلا الكتابة لساعات طويلة، أو القفز أو مهمات شاقة .

ـ الكسر، فقد تصاب بعض العظام الصغيرة فى الرسغ بالكسر نتيجة الكثير من الأمور خاصة بعد الإصابات

ـ الالتواء، فالتعرض للالتواء في الرسغ دون الوصول حد الكسر من أسباب ألم المعصم أيضا، مثل التعرض لتمزق بالأربطة.



المعصم

ـ الاصطدام بالاعصاب، مثل الاصابة بمتلازمة النفق الرسغي التى تسبب ألما وتنميل أو وخز.

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ـ التهاب بالمعصم في النسيج الضام، والذى يؤدي إلي الألم والتورمات.

ـ ألم المعصم الروماتويديى من أهم أسباب ألم المعصم.

ـ تراكم الكالسيوم وحمض اليوريك في المفاصل.

ـ الخراج من الأسباب التى تسبب الألم في تلك المنطقة، وهي كرات مملوءة بسوائل غير مريحة، ما يضغط على الأعصاب والأوتار.

ـ تآكل مفاصل الرسغ تدريجيا علي مدار عدة سنوات في بعض الحالات ما يؤدي إلي مشكلات مثل الاصابة بالتهاب المفاصل.