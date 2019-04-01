انت الان تتابع موضوع تفاصيل رجيم اسامة حمدي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هناك العديد من أنواع الرجيمات التي تعمل على تخفيض الوزن بحيث يأكل الإنسان كمية أقل من الكربوهيدرات ، ويركز البعض على الشعور بالجوع وقلة كمية الأكل، بينما يحد البعض الآخر من السعرات الحرارية أو الكربوهيدرات أو الدهون، وبما أن كل واحد منا يريد أن يفقد الوزن يجب أن نتبع النظام الغذائي المناسب لنا، حقًا لا يوجد غذاء أفضل لأي شخص وما يصلح لك قد لا يعمل لشخص آخر، واليوم نقدم نظام من أنظمة الرجيمات التي تنسف الدهون بشكل كبير وقد يصل فقدان الوزن من 20-30 كيلو من الدهون.

من هو الدكتور اسامة حمدي

الدكتور اسامة حمدي هو المدير الطبي لبرنامج السمنة جوسلين ، ومساعد المدير الطبي للتعليم الطبي المهنية ، باحث في قسم السمنة ، ونتائج البحوث السلوكية في جوسلين ، ومدرس في كلية الطب بجامعة هارفارد .

وقد حصل الدكتور حمدي على درجة الدكتوراه الطبية كلية الطب بجامعة المنصورة في مصر وزمالته في الغدد الصماء والسكري والأيض من جامعة ميسوري وجامعة هارفارد .

كما درس اهمية تقليل الوزن على صحة القلب والاوعية الدموية ، سواء على المدى الطويل او القصير وفي الأفراد البدناء مع وبدون مرض السكري من النوع 2 .

تفاصيل رجيم اسامة حمدي

الأسبوع الأول:

الإفطار يوميًا:

اثنين من البيض اللذان تم سلقهم مع جزء كبير من البرتقال.

يوم السبت:

الغداء: منتج واحد من الفواكة، باستثناء المانجو والعنب والتين والموز

العشاء: اللحم المشوي أو اللحم المفروم ، الطماطم ، البرتقال

الأحد:

الغداء:جزء من صدر الدجاج المشوي أو الذي يتم سلقه مع الطماطم والبرتقال.

العشاء: بيضتان تم سلقهم، وجبة خضراء من الخضروات المختلطة “خيار ، خس ، طماطم ، فلفل ، جز ، قطعة توست ، برتقال.

الإثنين:

الغداء: أي نوع من الجبن القريش أو الشيدر أو الشيدر منزوع الدسم بأي كمية أو قطع من الخبز المحمص و الطماطم.

العشاء: لحم مشوي أو لحم مفروم ، طبق من الخضروات المختلطة

الثلاثاء:

الغداء: نوع واحد من الفاكهة ويمكن تناول أي كمية.

العشاء: لحم مفروم أو لحم مشوي، طبق من الخضروات المختلطة

الأربعاء:

الغداء: بيضتان تم سلقهم مع الخضار المسلوق

العشاء: السمك أو سمك التونة بدون زيت ، طبق من الخضر المختلطة، البرتقال

الخميس:

الغداء: أي كمية من نوع من أنواع الفاكهة

العشاء: لحم مشوي مع طبق من الخضر المختلطة

يوم الجمعة:

الغداء:

الدجاج المشوي أو اذي تم سلقه، الطماطم، الخضروات المسلوقة، البرتقال

يمكن أن يُؤكل الخيار أو الجزر على الأكل أو قبل ساعتين من الوجبات.

الأسبوع الثاني:

الإفطار يوميًا: بيضتان مسلوقتان مع جزء من البرتقال

يوم السبت:

الغداء: 2 بيضة تم سلقها مع طبق من الخضر المختلطة

العشاء: 2 من البيض الذي تم سلقه مع البرتقال

الأحد:

الغداء: اللحم المشوي على الفحم أو أي طريقة أخرى من الشواء مع طبق من الخضر المختلطة

العشاء: 2من البيض المسلوق مع البرتقال

الإثنين:

الغداء: قطعة من اللحم المشوي مع كمية لا بأس بها من الخيار

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العشاء: اثنين من البيض مع المسلوق مع الخضروات التي تم سلقها

الثلاثاء:

الغداء: بيضتان تم سلقهم مع جبن منزوع الدسم وخضروات مسلوقة

العشاء: 2 من البيض المسلوق مع الخضروات المسلوقة أيضاً والطماطم

الأربعاء:

الغداء: السمك أو سمك التونة بدون زيت

العشاء: 2 من البيض المسلوق مع الخضروات مسلوقة

الخميس:

الغداء: اللحم المشوي مع الطماطم والبرتقال

العشاء: مجموعة طبيعية طازجة من الخضر مختلطة

يوم الجمعة:

الغداء: دجاج مشوي أو مسلوق مع الطماطم والخضروات المسلوقة وبرتقال

العشاء: دجاج مسلوق مع طماطم وبرتقال.

الأسبوع الثالث

يوم السبت:

أي نوع من المنتجات الطبيعية من الفواكة بأي كمية طوال اليوم، يمكن أن يمزج بعض الأنواع من الفواكة ما عدا التمور والعنب والتين والمانجو والموز.

الأحد:

أي نوع من الخضروات المسلوقة وأي نوع من أنواع الخضار المختلطة مثل البطاطس والخضروات الجافة

الإثنين:

أي نوع من الفواكة الطازجة السابقة مع نوع من الخضروات لمدة يوم وبأي كمية.

الثلاثاء:

سمك أو سمك التونة بأي كمية مع طبق من الخس والخضر والجرجير المختلطة.

الأربعاء:

لحم أو دجاج مسلوق أو مشوي على النار طوال اليوم وأي كمية من الخضروات المسلوقة.

الخميس و الجمعة:

نوع واحد من الفواكة الطبيعية لكل يوم وبأي كمية.

الأسبوع الرابع:

يوم السبت:

4 قطع من اللحم المشوي أو المسلوق على اللهب أو ربع دجاجة مسلوقة ، 3 ثمرات من الطماطم ، 4 من الخيار ، سمك تونة بدون زيت ، توست بني، برتقال.

الأحد:

2 شريحة لحم مشوية ، 3 طماطم ، 4 خيار ، توست ، تفاح أو جوافة ، أو كمثرى ، أو القليل من البطيخ.

الإثنين:

ملعقة كبيرة من قريش أو أي جبن أبيض ناعم،سمك تونة، طبق من الخضار الصغير، طماطم، خيار ، قطعة توست ، برتقال

الثلاثاء:

نصف دجاجة مسبوقة أو مشوية ، 3 طماطم ، 4 خيار ، توست ، برتقال

الأربعاء:

ربع دجاجة مسلوقة أو مشوية ، بيضتان ، 3 طماطم ، 1 خس ، 4 خيار ، برتقال.

الخميس:

2 صدردجاج مسلوقة ،1/8 كيلو جبن أبيض منزوع الدسم، قطعتان محمصتان من التوست البني ، طماطم ، خيار، زبادي، برتقال

يوم الجمعة:

ملعقة من جبن منزوع الدسم ، سمك التونة بدون زيت ، القليل من الخضروات، 2 ثمرة طماطم ، 2 ثمرة خيار ، توست بني ، ثمرة واحدة من البرتقال ، خضروات تم سلقها جيداً وتتناولها.