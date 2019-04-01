هل المشي يشد الجسم

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المشي رياضة سهلة يمكن أن يفعلها أي شخص تقريبًا في أي وقت ، مع القليل من النفقات أو الاستعدادات. وفقًا لجمعية طب الأطفال الأمريكية ، فإن المشي هو أكثر أشكال التمرينات شعبية ، ونحو 67 مليون رجل وامرأة يمشون بانتظام. يعد المشي نقطة انطلاق رائعة لأي شخص يتطلع إلى بدء برنامج رياضي ، وهو عنصر أساسي للعديد من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل متكرر. بصرف النظر عن العديد من فوائد القلب والأوعية الدموية ، المشي فعال أيضا في شد المعدة والساقين .

فوائد المشي في حرق السعرات الحرارية

مثل كل الرياضات التي تنشط القلب والأوعية الدموية ، فإن المشي يحرق السعرات الحرارية. كما ان استخدام السعرات الحرارية الإضافية لتحريك الساقين قد يؤدي إلى فقدان الوزن ولياقة بدنية ومرونة أكثر . يحرق المشي النشط حوالي أربعة سعرات حرارية كل دقيقة ، لذلك فإن المشي لمدة نصف ساعة لمدة خمسة أيام في الأسبوع يعادل خسارة حوالي 600 سعرة حرارية.

لحرق رطل واحد من الدهون في الجسم ، فأنت بحاجة إلى خسارة عددا من السعرات الحرارية يصل إلى 3500 سعرة حرارية. بالإضافة إلى المشي ، يمكن خفض السعرات الحرارية التي تستهلكها وإضافة نشاط إضافي في الروتين اليومي لخلق المزيد من الخسارة في السعرات الحرارية دون بذل الكثير من الجهد الإضافي.

المشي يبني العضلات

المشي يساعد على بناء قوة العضلات والتحمل في ساقيك وجذعك ، مما يسهم في تنغيم وتضييق الجزء السفلي من الجسم والوسط. تشارك العديد من العضلات في كل خطوة ، حيث تنقبض عضلات الفخذ عند نقطة الضربة الكعبية لمنع بقية قدمك من الوصول إلى الأرض بسرعة كبيرة. بمجرد أن تكون قدمك على الأرض ، يتقلص العضل والجزء السفلي والأوتار للحفاظ على استقرار الحوض.

تقلص العضلات الجانبية وعضلات الجذع الجانبية في منطقة الوسط للحفاظ على ثبات الحوض على الجانب الآخر ، بينما تتأرجح ساقك الأخرى للأمام. تبقى عضلات البطن والعضلات السفلية متقلبة للحفاظ على وضعك.

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للاستفادة من المشي

للحصول على فوائد التنغيم وشد ساقيك ووسط الوسط من المشي ، يجب أن تمشي بانتظام في مدة معينة وشد الجسم اثناء المشي ، إذا كنت قد بدأت للتو ، توصي جمعية طب الأطفال الأمريكية بالسير لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. ابقَ بخطوات معتدلة تجعل قلبك ينبض بشكل أسرع دون التسبب في التنفس. من أجل تحسين مستوى لياقتك ، يمكنك المشي لفترات أطول بوتيرة أسرع. هناك طريقة رائعة لإضافة المزيد من السرعة والاستفادة من التنغيم على مشيتك وهي إضافة التلال في طريقك

رؤية الفرق بعد ممارسة المشي



بعد بدء برنامج المشي ، ستحتاج إلى نتائج سريعة ، ولكن المكافأة على عملك الشاق تعتمد على نوع الشكل الذي تتواجد فيه عندما تبدأ روتينك. إذا كان لديك المزيد من الوزن لتخسره ، فسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول لرؤية النتيجة المطلوبة ، أما في حالة الرغبة في شد الساقين أكثر من خسارة وزن الجسم المثالي وتريد اكتساب بعض العضلات. فقط تذكر أن المشي لا يساعدك فقط على النظر بالطريقة التي تريدها ، بل يجعلك أيضًا بصحة جيدة من الداخل عن طريق الحد من خطر إصابتك بالعديد من الأمراض. .

كيفية الركض لتخسيس الفخذين

ألقِ نظرة على أرجل معظم من يمارسون الركض أو المشي السريع ستجد ان الفخذين رشيقين ومشدودين . وذلك لأن الركض يحرق عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية في فترة زمنية قصيرة. على الرغم من أنه لا يمكنك إخبار جسمك باستخدام السعرات الحرارية من الفخذين فقط ، إلا أنك ستخفض كمية الدهون من جميع أنحاء جسمك بما في ذلك ساقيك. الركض هو تمرين عالي التأثير حيث لديك قدم واحدة فقط على الأرض في وقت واحد. من السهل أن تتعلم ولا تحتاج إلى أي معدات ، لذلك بمجرد ممارسة رياضة الركض ، كما يمكنك ممارسة التمرين في أي مكان وفي أي وقت.

الخطوة 1

قم بالإحماء من خلال المشي لمدة خمس دقائق لإعداد جسمك للركض. ابدأ ببطء وقم بزيادة سرعتك تدريجياً بحيث تزيد كل خمس دقائق تقريبًا من سرعة الركض.

الخطوة 2

الركض لمدة 10 إلى 20 دقيقة بخطى مريحة ويتيح لك الاستمرار في محادثة. أبطئ سرعتك إذا كنت غير قادر على التحدث. الركض أسرع إذا كنت قادرا على الغناء.

الخطوة 3

الركض لمدة دقيقة واحدة والمشي لمدة أربع دقائق إذا كنت قادر على الركض. استمر في الركض والمشي لمدة 20 دقيقة. زيادة مدة فترات الركض الخاصة بك وتقليل مدة فترات المشي الخاصة بك كما يتحسن التحمل الخاص بك ومع مرور كل أسبوع. على سبيل المثال ، يمكن الركض لمدة دقيقتين والمشي لمدة ثلاث دقائق خلال الأسبوع الثاني من الركض. ويمكن الركض لمدة ثلاث دقائق والمشي لمدة أسبوعين خلال الأسبوع الثالث من الركض.