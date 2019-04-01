انت الان تتابع موضوع اشهر 10 انواع حليب للمواليد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعتبر حليب الأم أفضل حليب يقدم للرضيع لأنه طبيعي وصحي ، ويتفوق على جميع أنواع الحليب الأخرى ، وذلك لأنه يحتوي على مجموعة من البروتينات ، الفيتامينات والمعادن المتعددة .

لكن قد تلجأ بعض الأمهات إلى الحليب البودرة أو الحليب الصناعي (البديل) ، وهو ليس مفيد مثل حليب الأم ، حيث أنه لا يفي بجميع الاحتياجات الغذائية الضرورية والرئيسية للرضع مثلما يوفره حليب الأم .

أسباب اللجوء إلى الحليب الصناعي

هناك أسباب قوية قد تجعل الأم تلجأ للحليب الصناعي أو البديل:

1-عدم توفر الكمية الكافية من حليب الأم التي تفي باحتياجات رضيعها من الحليب ، وهنا يأتي دور الحليب الصناعي ؛ حيث تلجأ إلى استخدامه لتلبية حاجات الطفل من الغذاء.

2-إذا أصيبت الأم بأي أمراض ، لا ينبغي أن ترضع طفلها لأنها قد تضر صحته .

3-إذا تعرضت الأم لضغوط نفسية أو اكتئاب ، يجب عليها أن تبتعد عن طفلها ولا تقوم بإرضاعه ، بل عليها اللجوء إلى الحليب الصناعي حفاظا على طفلها.

4- في حالة ما إذا أصيبت الأم بأمراض معدية ، يجب في هذه الحالة أن تمتنع عن الرضاعة الطبيعية حتى لا يتضرر طفلها، وتلجأ إلى الحليب الصناعي حفاظا علي سلامته.

ولكن اذا ما وجدت هذه الأسباب عند الأم المرضعة ، لا يمكن أن تعطي رضيعها الحليب الصناعي ولا يجب اللجوء إليه أبدا ، لأن حليب الأم الطبيعي لا شيء يعادله ، والرضاعة الطبيعية ليست علاقة غذاء فقط بين الأم ورضيعها ، بل علاقة مشاعر وحنان وحب.

أنواع الحليب الصناعي

1- حليب صناعي للرضع الطبيعيين

هذا الحليب الذي يؤخذ من حليب الأبقار ، ويشمل العديد من البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات للرضع ، ليلبي الاحتياجات اللازمة للرضيع ، و يتعرض الحليب البودرة للكثير من التعديلات والإضافات ، وذلك ليساعد في تسهيل عملية الهضم للرضيع.

عند تقديم هذا النوع من الحليب ينبغي تقديمه على فترات:



-الفترة الأولي (يعطى الطفل هذا النوع من الولادة حتى الشهر السادس)

-الفترة الثانية (يعطى من الشهر السادس حتى نهاية السنة الأولى) ، وهذه الفترة تعتبر أهم فترة في حياة الرضيع لأنها تحتوي علي كمية متوفرة من البروتينات تساعد في نمو جسمه وزيادة وزنه ، كما تتميز بوجود نسبة عالية من عنصر الحديد والفيتامينات.

-الفترة الثالثة (يعطى للطفل من عمر السنة وما بعد ).

الاحتياطات التي ينبغي الانتباه لها عند اعطاء الطفل هذا النوع من الحليب :

– ينبغي على الأم أن تكون حذرة وهي تقدم الحليب لرضيعها أي أن الطفل قد لا يتحمل البروتين الذي يوجد بالحليب البقري .

– عدم تحمل الطفل اللاكتوز.

– قد يتعرض الطفل للكثير من المشاكل مثل الإمساك والقيء بسبب عدم تحمل الحليب ، بالإضافة إلى الإسهال بشكل مستمر وذلك بسبب الحليب وعدم القدرة علي تحمله.

– انتفاخ في البطن وذلك بسبب عدم تحمل سكر اللاكتوز وذلك يعرض الطفل للبكاء كثيرا نتيجة شدة الألم.

وكل هذه المشاكل يجب علي الأم الحذر منها حتى تحافظ علي سلامة طفلها وحمايته من كل هذه المشاكل وأن تكون على وعي كامل بهذه الآثار الجانبية للرضيع .

أسماء الحليب الصناعي الخاصة بهذا النوع

وهذه الأنواع تعطي من الولادة حتى ستة أشهر

1-BEBELAC1

2-NAN1

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3-BLOMEL1

وما يعطي فوق عمر السنة هو

1-BEBELAC3

2-NAN3

3-PROGRESS GOLD

2- النوع الثاني الحليب الصناعي المأخوذ من الصويا

يأخذ هذا النوع من الحليب من فول الصويا ويتم تعديله ليناسب الرضع ويسهل عملية الهضم لهم ويساعد أيضا في بناء أجسامهم. وهو غني بعنصر الحديد ، والفيتامينات .

الرضع المصابين ببعض الأمراض لهم أنواع مخصصة من الحليب هي

1-BEBELAC EC يعطى للرضع المصابين بمغص.

2-BEBELAC FL يعطى في حالات ارتفاع الغالاكتوز في الدم.

3-BEBELAC SOYA يعطى في حالات عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية تجاه بروتين الحليب البقري.

4-PREGESTIMIL يعطى في حالات عدم تحمل الحليب البقري.