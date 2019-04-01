انت الان تتابع موضوع جدول الايام العالمية الصحية 2019 والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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منظمة الصحة العالمية (WHO) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة المنوط بها الإشراف على الأنشطة الصحية الدولية ، و تأسست هذه المنظمة في عام 1948 ، ومقرها في جنيف ، سويسرا ولها مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم.

وتتمثل مهمتها الرئيسية في العمل كسلطة في تنسيق وتوجيه العمل المتعلق بالصحة العامة الدولية. تسهل منظمة الصحة العالمية جهود الحكومات والمنظمات الأخرى في تقديم خدمات طبية جيدة ، استخدمت منظمة الصحة العالمية في السنوات الأخيرة برامج المبادرات لزيادة الوعي حول القضايا الطبية من خلال إعلان أيام الصحة الرسمية ، و بعض هذه الأيام تشمل:

اليوم العالمي للسل

– يُعقد اليوم العالمي للسل في 24 مارس من كل عام ، و كان من المقرر أن يتزامن مع اليوم الذي وجد فيه الطبيب روبرت كوخ علاج السل في عام 1882 ، و قبل العلاج كان السل يزهق العديد من الأرواح في جميع أنحاء العالم.

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– أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم السل العالمي للتوعية بأنه على الرغم من وجود علاج ، فإن مرض السل مستوطن في بعض أنحاء العالم. تتناول منظمة الصحة العالمية موضوعًا مختلفًا في كل يوم عالمي للسل ، وتشمل أنشطة الفعاليات التي تقام هذا اليوم احتفالات توزيع الجوائز تقديراً لجهود المتفانين في القضاء على مرض السل والأنشطة الخيرية التي تهدف إلى جمع الأموال وتسهيل السيطرة على السل والمسيرات والمعارض الفنية في محاولة لزيادة الوعي العالمي.

يوم الصحة العالمي

يتم الاحتفال بيوم الصحة العالمي في 7 أبريل من كل عام للاحتفال بإطلاق منظمة الصحة العالمية. تتناول منظمة الصحة العالمية مواضيع مختلفة كل عام من خلال الأحداث على المستوى الإقليمي والوطني والدولي. الهدف الرئيسي من هذه الأحداث هو زيادة الوعي حول المخاوف الصحية المختلفة في العالم ، وتغطي وسائل الإعلام هذه الأحداث لتسهيل المزيد من التواصل. تشمل الأحداث التي عقدت في هذا اليوم المظاهرات والمسيرات والفعاليات الخيرية ، وفحصًا مجانيًا للأشخاص والمؤتمرات وحلقات النقاش. لا تهدف هذه الأحداث فقط إلى رفع مستوى الوعي ولكن أيضًا إلى إطلاق إجراءات من جانب الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين في مجال الصحة لتحسين الخدمات الصحية.

أسبوع التحصين العالمي

يتم الاحتفال بأسبوع التحصين العالمي في الأسبوع الأخير من شهر أبريل. وتكرس هذه الفترة لرفع الوعي بأهمية التطعيمات ، وخاصة عند الأطفال. يتم إطلاع الجمهور على الوقاية من الأمراض من خلال التطعيم ، و تستخدم الحكومات وشركاء التحصين والمنظمات مثل اليونيسيف الدعوة والتعليم لزيادة الوعي في مختلف البلدان ، و تشمل الفعاليات والأنشطة التي عقدت خلال الأسبوع مؤتمرات وإصدارات صحفية وحملات وإعلانات وورش عمل تدريبية وحلقات نقاش.

أهمية أيام منظمة الصحة العالمية الصحية

أيام الصحة العالمية الأخرى التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية هي: اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في 31 مايو ؛ اليوم العالمي للإيدز في 1 كانون الأول / ديسمبر ؛ اليوم العالمي للتبرع بالدم يقام في 14 يونيو ؛ اليوم العالمي للتبرع بالدم في 14 يونيو واليوم العالمي لالتهاب الكبد في 28 يوليو ، إن تخصيص أيام محددة لمعالجة شواغل محددة أمر فعال لأنه يلفت انتباه العالم كله إلى قضايا معينة. هذه الأيام مهمة لأنها توفر منصة في جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على مشاكل الصحة العامة في جميع أنحاء العالم. لا توجد منصة أخرى توحد البلدان بشأن مسائل الصحة العامة مثل أيام الصحة العالمية. شهدت منظمة الصحة العالمية نجاحًا كبيرًا خلال أيام الصحة في تثقيف الجماهير وتعبئة المزيد من الإجراءات من أجل قطاع صحي فعال.

أيام الصحة الرسمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية

– ​يوم الطفل الخليجي ​5/ يناير

– ​اليوم العالمي للسرطان ​4/ فبراير

– ​اليوم العالمي لسرطان الأطفال ​15/ فبراير

– ​اليوم العالمي للأمراض النادرة ​28/ فبراير

– ​اليوم العالمي للكلى ​11/ مارس

– ​اليوم الخليجي للتمريض ​13/ مارس

– ​اليوم العالمي للدرن ​24/ مارس

– ​الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان ​27 مارس / 2 أبريل

– ​اليوم العالمي للصحة ​7/ أبريل

– ​اليوم العالمي لشلل الرعاش ​11/ أبريل

– ​اليوم العالمي للنزف الدموي ​17/ أبريل

– ​الأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية ​الأسبوع الأخير من شهر أبريل

– ​اليوم العالمي للملاريا ​25/ أبريل

– ​اليوم العالمي للربو ​6/ مايو

– ​اليوم العالمي للثلاسيميا ​8/ مايو

– ​اليوم العالمي للتمريض ​12/ مايو

– ​اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم ​17/ مايو

– ​اليوم العالمي لمرض الكبد الفيروسي ​19/ مايو

– ​اليوم العالمي لمكافحة التدخين ​31/ مايو

– ​يوم البيئة العالمي ​5/ يونيو

– ​اليوم العالمي للتبرع للدم ​14/ يونيو

– ​اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ​26/ يونيو

– ​الأسبوع الخليجي لمكافحة التدخين ​الأسبوع الأخير من شهر شعبان

– ​أسبوع الرضاعة الطبيعية ​1-7/ أغسطس

– ​اليوم العالمي لسرطان الغدد اللمفاوية ​15/ سبتمبر

– ​اليوم العالمي للزهايمر ​21/ سبتمبر

– ​اليوم العالمي للقلب ​28/ سبتمبر

– ​اليوم الخليجي لصحة اليافعين والشباب ​30 / سبتمبر

– ​اليوم العالمي للمسنين ​1/ أكتوبر

– ​اليوم العالمي للصحة النفسية ​10/ أكتوبر

– ​التوعية بسرطان الثدي ​1-31 / أكتوبر

– ​اليوم العالمي للغذاء ​16/ أكتوبر

– ​اليوم العالمي لمرضى هشاشة العظام ​20/ أكتوبر

– ​اليوم العالمي لشلل الأطفال ​24/ أكتوبر

– ​أسبوع أمراض الدم الوراثية ​25-31/ أكتوبر

– ​اليوم العالمي المرضى السكري ​14/ نوفمبر

– ​شهر التوعية بسرطان الرئة ​16/ نوفمبر

– ​اليوم العالمي للطفولة ​20/ نوفمبر

– ​يوم الايدز العالمي ​1/ ديسمبر

– ​اليوم العالمي للمعاقين ​3/ ديسمبر