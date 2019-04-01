دراسة: المشي السريع يقي من التهاب المفاصل

توصلت دراسة أمريكية إلى أن خطوات المشي السريع التي تقطعها كما لو كنت متأخرا عن موعد أو تحاول اللحاق بقطار، يمكن أن تحميك- حال كررتها لمدة 10 دقائق يوميا- من آلام التهاب المفاصل وآلام الظهر وتصلب الركبة والورك والكاحل والقدم.

وحلل الباحثون في الدراسة التي نشرت، الإثنين، في المجلة الأمريكية للطب الوقائي، على مدار 4 سنوات، بيانات أكثر من 1500 شخص من كبار السن، وكانوا جميعهم يعانون من ألم أو تصلب في المفاصل، وتم رصد نشاطهم البدني.

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ووجدت الدراسة أن تنفيذهم لتوصية 10 دقائق من المشي السريع يوميا قلل من خطر إعاقة الحركة (المشي ببطء شديد بحيث لا يمكن عبور الشارع بأمان) بنسبة 85%، وخطر عدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية (المشي في غرفة، الاستحمام، ارتداء الملابس) بنسبة 45%.

وتقول دوروثي دنلوب الباحثة الرئيسية للدراسة، أستاذة الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فينبرج بأمريكا: "هذه النتائج تعزى إلى تأثير المشي السريع إيجابيا على المفاصل والظهر والركبة والقدم".

وتضيف في تقرير نشره موقع الجامعة: "نتوقع أن تكون هذه الدراسة مفيدة لتحفيز البالغين الأكبر سنا غير الناشطين على بدء طريقهم نحو نمط حياة نشط بدنيا مع مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها من المشي السريع 10 دقائق يوميا".