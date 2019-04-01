شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك..هكذا يخبرك الجسم بكمية الماء التى يحتاجها عند العطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستطيع الجسم التحكم فى كمية الماء التى يحتاجها كل منا عند الشعور بالعطش، سواء كانت كمية قليلة أو كبيرة، وذلك بإرسال الإشارات بين المخ والجهاز الهضمى حتى تتخلص من الشعور بالعطش، من خلال سلسلة "اعرف جسمك" نتعرف على الطريقة التى يخبرك بها جسمك بكمية الماء التى يحتاجها عند الشعور بالعطش، بحسب ما ذكر موقع "live science".

تشير دراسة جديدة نشرتها مجلة "Nature" وأجريت على الفئران إلى أن هناك عنصر غامض في الأمعاء قد يلعب دورًا فى التنبؤ بالمقدار الذي تحتاجه للشرب، حيث تقوم بعد ذلك بإخطار الدماغ على الفور، والذي يقرر بدوره مدى العطش الذي تشعر به.



شرب الماء

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خلايا العطش

وفي عام 2016 وجدت مجموعة من الباحثين في جامعة كاليفورنيا الأمريكية أنه عندما تشرب الفئران السوائل، فإنها تحفز الفم والحلق على إرسال إشارات إلى المخ، والتي تغلق خلايا الدماغ المسئولة عن الشعور بالعطش.

وتوجد "خلايا العطش" هذه في منطقة بالمخ تسمى "ما تحت المهاد"، والتي تنظم العطش وضغط الدم وغيرها من العمليات البدنية.

ويبدأ الفم والحلق في إطلاق هذه الإشارات خلال ثوانٍ قليلة من شرب شيء ما، على الرغم من أن الأمر يستغرق من 10 دقائق إلى ساعة تقريبًا لدخول الماء فعليًا إلى مجرى الدم ويتم توزيعه على الخلايا المتعطشة في جميع أنحاء الجسم.