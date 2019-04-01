بالصور .. انطلاق مؤتمر الصحة الدولي لتميّز التمريض في أبوظبي

انطلقت، الإثنين، فعاليات مؤتمر صحة الدولي الأول لتميّز التمريض، الذي تنظمه شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، ويستمر مدة يومين.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل أفضل الممارسات والوقوف على التحديات، ومناقشة دور التمريض في تطوير الاستراتيجيات الابتكارية، لتحقيق التميّز في منظومة الرعاية الصحية.

ويوفّر أيضاً فرصةً أمام المشاركين للتعلّم المستمر، إذ تم اعتماد المشاركة ضمن الحدث من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، بواقع 11 ساعة ونصف تدريبية.

وأكد الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة "صحة"، الحرص على توفير خدمات وقائية وعلاجية لمتعاملي الشركة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى الدور الأساسي للتمريض ضمن المنظومة الطبية، لِكونه "بمثابة القلب في أي مؤسسة صحية"، وهو الركيزة الرئيسة في رعاية المرضى.

وقال العبيدلي، خلال افتتاح المؤتمر، إن التميّز في القطاع الصحي يقوم على تضافر الجهود وتكاملها بين الكوادر الطبية والفنية والإدارية، موضحاً أن انعقاد المؤتمر الدولي لتميّز التمريض يأتي تماشياً مع "استراتيجية حكومة أبوظبي 2030" التي تحرص على توفير حياة صحية لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين في الإمارات.







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ولفت إلى فوز أبوظبي بجدارة استضافة مجلس التمريض الدولي، في شهر سبتمبر/أيلول عام 2021، إذ يمثّل المجلس نحو 20 مليون ممرض وممرضة على مستوى العالم، ويُتوقّع مشاركة حوالي 8000 مختص من مختلف الدول في دورة أبوظبي.



من جانبها، أكدت الدكتورة أمينة المرزوقي، القائم بأعمال عميد كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة، أن المؤتمر يعدّ من اللقاءات الرائدة، ويترجم اهتمام القيادة الإماراتية بترسيخ التميّز.

وأعربت عن أملها في تعميم مثل هذا المؤتمر في أنحاء الإمارات كافة، مشيرةً إلى إطلاق برنامج "ماجستير العناية التمريضية الحرجة" قريباً في كلية العلوم الصحية.



وذكر الدكتور سامي بن عبدالرحمن الحميدي، وكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك سعود بالسعودية، أن انعقاد المؤتمر في أبوظبي يشكّل خطوةً مهمةً على درب سعيها إلى تميّز خدماتها الصحية.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد جلسة عامة، تحدثت خلالها الدكتورة ماجدة الرزق من مركز الحسين للسرطان، حول كيفية خلق بيئة متميّزة في قطاع التمريض.

وتطرّق الدكتور كاثي بوسطن المدير التنفيذي في مستشفى ميرلاند الأمريكية، إلى كيفية بناء وتطبيق وتقييم هيكلية القيادة التشاركية المستدامة في قطاع التمريض.

بينما طرح الدكتور سو بهرنس المدير التنفيذي للتمريض في مستشفى كليفيلاند كلينك في أبوظبي، قواعد التخطيط التأهيلي لبناء قادة المستقبل.