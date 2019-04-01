دراسة: كثرة التبول ليلا مؤشر لارتفاع ضغط الدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية - صورة أرشيفية
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من مستشفى "توهوكو روساي" الياباني عن أن الاستيقاظ ليلاً من أجل التبول ربما يكون دليلاً على الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية إذا ترك دون علاج، وأن أكثر من واحد بين كل 4 بريطانيين يعانون من هذا المرض.
ونصح الدكتور ساتوشي كونو، أحد المشاركين في الدراسة، التي شملت 3749 شخصاً ممن يعانون كثرة التبول الليلي، بتخفيض استهلاك الملح.
وأوضحت الصحيفة أن اليابانيين يتناولون كميات أكبر من الملح مقارنة بالدول الأوروبية، مما يعني أن ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالاستهلاك المتزايد للملح، وأنهم معرضون أكثر للإصابة بارتفاع ضغط الدم.
من جانبه، أشار الدكتور موتسو هارادا، من مستشفى "توهوكو روساي"، إلى أن متوسط استهلاك الملح للفرد في اليابان يبلغ 10 جرامات يومياً تقريباً، وهو ضعف متوسط استخدام الملح في جميع أنحاء العالم، الذي يبلغ 4 جرامات يومياً.
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