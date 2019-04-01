شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة واحدة فقط من المشي الأسبوعي تحمى من هذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن ساعة واحدة فقط في الأسبوع من المشي السريع - كما لو كنت متأخراً عن موعد أو تحاول اللحاق بقطار – يحمى من الإعاقة عند الكبر فى السن.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قالت المؤلفة الرئيسية "دوروثي دنلوب"، أستاذة الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فينبرج، إن أقل من 10 دقائق من المشى السريع يومياً يحفاظ على صحة السجم عند الكبر فى السن.

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وهناك ما يقدر بنحو 14 مليون من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من هشاشة العظام في الركبة ، وهو الشكل الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل، وما يقرب من شخصين من بين كل خمسة أشخاص مصابين بالتهاب المفاصل العظمي.

ووجدت الدراسة أن ساعة من النشاط البدني المعتدل لمدة ساعة سمحت للبالغين الأكبر سناً بالحفاظ على قدرتهم على أداء المهام اليومية مثل ارتداء ملابسهم أو عبور الشارع.

ووجد الباحثون أيضاً أن ساعة التمرين الأسبوعية تخفض خطر إعاقة الحركة بنسبة 85% وخطر صعوبة في أداء المهام الروتينية في الصباح مثل المشي عبر غرفة ، والاستحمام وارتداء الملابس بنسبة 45% تقريبا.