شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة وزن الجسم قبل 50 عامًا ترفع خطر الوفاة بهذا النوع من السرطانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط الوزن الزائد قبل سن الـ 50 بقوة بمخاطر وفيات سرطان البنكرياس أكثر من زيادة الوزن في الأعمار الأكبر سناً، وفقًا لنتائج دراسة تم تقديمها في الاجتماع السنوي لجمعية السرطان الأمريكية “AACR 2019”.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قال الباحثون إن سرطان البنكرياس غير شائع نسبيًا ، حيث يمثل 3% من جميع حالات السرطان الجديدة، ومع ذلك ، فهو نوع مميت للغاية من السرطان ، مع معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات فقط 8.5%.

ووفقًا لقاعدة بيانات المعهد الوطني للسرطان، يعد سرطان البنكرياس السبب الرئيسي الثالث لوفيات السرطان في الولايات المتحدة ، ، بعد سرطان الرئة والقولون والمستقيم ، ويتوقع أن يتسبب في حوالي 46 ألف حالة وفاة في عام 2019.

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ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون بيانات من 963317 من البالغين الأمريكيين ممن ليس لديهم تاريخ من السرطان الذين التحقوا بدراسة II للوقاية من السرطان التابعة للجمعية الأمريكية للسرطان ، وهي دراسة على مستوى البلاد حول وفيات السرطان التي بدأت في عام 1982 وتابعت المشاركين حتى عام 2014.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي ، إريك جيه جاكوبس ، المدير العلمي الكبير لأبحاث الوبائيات في جمعية السرطان الأمريكية في أتلانتا: "لقد ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان البنكرياس بشكل مطرد منذ أوائل عام 2000، وذلك يرجع إلى زيادة الوزن قبل الوصول إلى عمر الخمسين والتدخين.

وأضاف "جاكوبس": "تشير نتائجنا بقوة إلى وقف الزيادات الأخيرة في معدلات الإصابة بسرطان البنكرياس وعكس اتجاهها في النهاية ، سنحتاج إلى عمل أفضل في منع زيادة الوزن الزائدة عند الأطفال والبالغين الأصغر سناً ، وهو إنجاز من شأنه أن يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض الأخرى أيضًا".