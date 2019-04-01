شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة إنقاص الوزن بالخلطات العشبية؟.. توضيح من «الطب البديل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

نفى المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، صحة نجاح بعض الخلطات العشبية في إنقاص الوزن، وأكد أن ما يتم تداوله من معلومات بشأن ذلك غير صحيحة.

وأوضح المركز أن من أساسيات المساعدة على إنقاص الوزن، تغيير العادات الغذائية وممارسة الرياضة، مشيراً إلى أن ادعاءات إمكانية إنقاص الوزن بتناول الخلطات العشبية غير صحيحة.

يأتي هذا التوضيح بعد انتشار الإعلانات المجهولة بمواقع التواصل الاجتماعي عن منتجات عشبية من شأنها إنقاص الوزن في وقت وجيز، والحصول على جسم مثالي.