شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : مجرد النظر إلى القهوة قد يكون له تأثير الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم على فنجان قهوة في الصباح لبدء يومهم، ولكن تشير دراسة جديدة إلى أن مجرد النظر إلى قهوة اسبريسو أو كابتشينو يمكن أن يوفر لك إحساس الكافيين.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد الباحثون من جامعة تورنتو بكندا أن البشر يربطون القهوة بـ "الإثارة" بقوة لدرجة أن مجرد رؤية مادة الكافيين كافية لتنشيط مناطق من عقولنا تتحكم في مدى شعورنا باليقظة.

وقال الدكتور "سام ماجليو" ، قائد فريق البحث: "القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية والمعروفة بآثارها الجسدية، ولكن لا يعرف الكثير عن معناها النفسي - بمعنى آخر، كيف يمكن أن تؤثر حتى الذكريات واليقظة".

ووجد الباحثون أن الكافيين هو رابع أكثر مشروب مستهلك على مستوى العالم ، بينما يأتي الشاي في المرتبة الثانية، وأجريت أربع تجارب منفصلة ، شارك فيها 342 مشاركًا في كل منها، وتم قياس معدل ضربات القلب لديهم والإبلاغ عن مدى شعورهم.

كشفت النتائج أن المشاركين الذين رأوا فقط القهوة توضع لهم كانوا أكثر يقظة من غيرهم، لأنهم عانوا من الاستثارة الفسيولوجية.

جدير بالذكر أن دراسة أجريت عام 2013 وجدت أن مجرد النظر إلى شعار ماكدونالدز يؤدي إلى نفاد الصبر، وهو ما قد يكون بسبب قيامنا بتناول الوجبات السريعة عندما نفتقد الوقت.

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