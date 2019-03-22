نصائح مجربة وفعالة للتخلص تمامًا من اكتئاب الحمل

مما لا شك فيه أن سماع المرأة لنبأ الحمل من أكثر الأمور التي تدخل على قلبها البهجة والسرور، إلا ان هناك عدد من النساء يشعرن بالحزن والأسى تجاه هذا الخبر وتجد المرأة نفسها أكثر إكتئاباً لأنها ترى أن هناك حدث سوف يساهم في تغيير مجرى حياتها،

ليس هذا السبب فقط بل تساهم تغير هرمونات الحمل في تعزيز هذه المشاعر السلبية وتؤدي إلى حدوث تقلبات عاطفية مما يتطلب على من الجميع فهم أن هذه المرأة تعاني من بعض المشكلات النفسية وتتطلب رعاية وعناية خاصة. جئنا لكِ بعدد من النصائح التي تساعد بشدة على إجتياز هذه الفترة الصعبة بالإضافة إلى شرح ماهية إكتئاب الحمل وأسبابه للتمكن من معرفة العلاج الذي يحد من هذه المشاعر السلبية.

ما هو إكتئاب الحمل ؟

إكتئاب الحمل هو شعور المرأة بالحزن الشديد والإستياء عند معرفتها بخبر حملها على الرغم من أن الحمل هو أول ما تطمح له المرأة عندما تتزوج وحال أن تعرف بأنها حامل ينتابها العصبية والتوتر وفقدان السيطرة على بعض التصرفات. تصبح سريعة البكاء ومعنوياتها هابطة وأقل شئ يحزنها ويجعلها في حالة عدم تركيز. على الرغم من إنتشار إكتئاب الحمل بنسبة كبيرة بين السيدات إلا أنه يختلف بإختلاف هرمونات المرأة في هذه المرحلة. يعمل هذا على حدوث إضطرابات كثيرة منها التقيؤ الصباحي والغثيان. ضغوطات الحياة اليومية والأعباء المنزلية أيضًا تزيد من شعور المرأة بإكتئاب الحمل.

أقرأ أيضاً :

تعرفى على علاجات منزلية لحكّة الجلد أثناء الحمل

- أسباب إكتئاب الحمل

Advertisements

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث إكتئاب الحمل منها حوث الحمل في توقيت لا يرغب به الزوجين حيث يؤدي هذا الأمر إلى كثرة الخلافات الزوجية وبعد الزوح عن تدعيم زوجته معنوياً مما يزيد من رغبتها في رفض الجنين الذي ينمو في أحشائها ويعزز رغبتها في التخلص منه فإذا كان المرأة غير مؤهلة نفسياً ومعنوياً ومادياً للحمل فيزيد الشعور بالإكتئاب الشديد ، كما يزيد هذا الشعور للمراة الحامل بالإكتئاب غذا حدث الحمل أثناء قيامها بالتخطيط للإنفصال من زوجها وعدم شعورها بالراحة والإطمئنان والأمان في حياتها الزوجية بالشكل الذي تريده.

- نصائح لإجتياز فترة إكتئاب الحمل

هناك عدد من النصائح التي تساهم في إجتياز المرأة الحامل للإكتئاب الذي يحدث لها خلال فترة الحمل. يجب توجيه تفكير المرأة للتفكير فى الحمل بطريقة إيجابية وذلك من خلال تجاهل التعب النفسي الجسدي الذي تشعر به وإستبداله بالتفكير بأنها سوف تنجب طفلاً جميلاً يمنحها الحب ويجعلها تشعر بالسعادة المطلقة. التأكيد على نفسها أن فترة الحمل التي تمر بها هى فترة مؤقتة وسوف تجنب طفل يدللها وتدلله و يكون كل حياتها. يجب على المراة الحامل أن تتطلب العون والمساعدة من كل من حولها خصوصًا فى هذه المرحلة، فلا تشعر بالخجل من أن تطلبِ الدعم والمساعدة حتى تتجاوز هذه المرحلة بسلام. ضرورة البعد تماماً عن الخلافات الزوجية حتى لا تزيد وتتفاقم نتيجة تغير الهرمونات الداخلية للمرأة. يجب التجنب تماماً أي مشكلة وإجراء حوار يؤدي الى نتائج إيجابية. ممارسة بعض التمارين الرياضية أثناء الحمل يعزز من اشعور بالراحة والتخلص نهائياً من الإكتئاب ولكن بتوخي الكثير من الحذر اثناء الحمل. القيام بأي مجهود إضافي من الممكن أن يؤثر سلباً على صحة المرأة وجنينها. ينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة التي تعمل على تحسين المزاج والتخفيف من حالات الإكتئاب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دراسة تُحذر من النوم لأكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة أثناء الحمل

علامات خلال الحمل إذا ظهرت توقفي عن الذهاب للعمل