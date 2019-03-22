شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى يبقى عندى ضحكة طبيعية.. طريقة بسيطة للحصول على ابتسامة جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصول على ضحكة بيضاء وجميلة حلم يتمناه كل الناس، لذلك يبحث الجميع عما يعرف بـ"ابتسامة هوليود"، ولكن يجب أن يعلم هؤلاء أن الضحكة الطبيعية هى الأفضل والأنسب، وأنه يمكن بكل سهولة الحصول على ابتسامة جذابة وجميلة وأسنان بيضاء من خلال إجراءات بسيطة.

ويؤكد الأطباء المتخصصون فى مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، أن تجميل الضحكة الطبيعية أفضل من ابتسامة هوليود، أو نجوم هوليود، لأن الضحكة الطبيعية هى التى تعبر عنا وعن شخصيتنا دون تقليد للنجوم والفنانين، وبالتالى فالضحكة الطبيعية لأى شخص أجمل وأنسب له من ابتسامة هوليود، موضحا أنه توجد العديد من الطرق التى تساعدنا على تجميل الضحكة الطبيعية، دون الحاجة إلى اللجوء لابتسامة هوليود.

وأشار الأطباء المتخصصون فى مركز "شاينى وايت"، إلى أنه يمكن تجميل الضحكة الطبيعية بكل سهولة بحيث نحصل على المظهر المناسب وبالشكل الذى نرغب فيه من خلال تجميل اللثة فقط، أو عن طريق تجميل الأسنان، حيث يمكن تجميل الأسنان دون الحاجة إلى تركيب "قشرة"، وذلك للوصل إلى التجميل المنشود من خلال تحريك "سنة واحدة"، بحيث تظهر أثناء الكلام، وبالتالى تحصل على ضحكة أحلى وتظهر بشكل أصغر من سنك، خاصة أن من يتكلم وفكه العلوى يظهر هو ما تكون ضحكته أجمل ممن يتكلم وفكه الأسفل يظهر،وهكذا للحصول على ضحكة طبيعية بشكل كامل.

وفى النهاية يكشف الأطباء المتخصصون فى مركز "شاينى وايت"، أنه من خلال بعض الإجراءات البسيطة مثل إجراء تقويم بسيط، أو علاج اللثة أو علاج الضحكة اللثوية وغيرها، الحصول على ضحكة طبيعية دون تقليد لضحكة أحد لأنه لا يوجد أفضل من الضحكة الطبيعية.

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مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحد من افضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم 1 على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97%.

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة.

وخدمة الكشف اون لاين متاحة داخل مصر وخارجها للرد سواء عبر الرسائل الإلكترونية أو من خلال الهاتف، وتساعد هذه الخدمة فى دعم السياحة العلاجية للقادمين من خارج مصر، عن طريق أن المريض يتواصل مع المركز وفق الحالة المرضية ويرسل صور من الأشعة بالإضافة إلى التحاليل وفق التواصل مع طبيب الأسنان، وعلى أساسها يتم وضع تشخيص مبدئى للمريض قبل القدوم إلى مصر للعلاج، حتى يكون المريض على دراية بالتكلفة المبدئية ومدة العلاج، ونوع العلاج وبعد فحص إكلينكى وأشعة من جديد التشخيص النهائى والذى لا يختلف عن التشخيص الأدوات المساعدة مثل الأشعة وغيرها.

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