شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. 5 أطعمة تساعد على التركيز وتجدد النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأطعمة التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتساعد على النشاط والتركيز، لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين سى والمغنسيوم والمعادن الأخرى.

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم ”الخليج 365” أطعمة تساعد على التركيز وفقا لما ذكره موقع alifeofproductivity.



جوز

1: السمك.. يحتوى على نسبة عالية من الأوميجا 3 والأحماض الدهنية التى تساعد على التركيز والأداء العقلى والوظيفة السلوكية، كما أنه يساعد على علاج الاكتئاب والأرق.

2: الجوز واحد من أفضل أنواع المكسرات التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت الأساسية والأحماض الأمينية التى تساعد على التركيز وينصح بإعطائها للأبناء فى فترات الدراسة والامتحانات.

3: بعض أنواع الفواكه مثل الأناناس أو الفراولة والموز فجميعها من الفواكه التى تساعد على التركيز وتجدد النشاط والحيوية.



سمك

4: العسل الأبيض من أفضل الأطعمة التى تشفى الامراض وتجدد النشاط ويساعد على التركيز والحيوية، كما أنه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات الاخرى.

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5: الشيكولاتة الداكنة، تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتساعد على التركيز والحيوية.

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