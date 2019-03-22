تعرفي إلى متلازمة عين القطة لدى الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مارس 2019 04:35 مساءً - تحار الأم أحيانًا عندما تجد مولودها في حالة غير سوية بشكل مستمر دون سبب ظاهر، حيث تجد رضيعها في حالة اضطراب منذ ولادته، ويوضح الدكتور هيثم سعيد استشاري العيون أنها حالة متلازمة عين القطة وهي تحدث بسبب اضطراب في الكروموسومات ينتقل من الأم إلى الطفل، إذا كانت الأم حاملة لهذا الاضطراب. ويوضح الباحثون في علم الوراثة أن متلازمة عيون القط تحدث عندما يكون هناك خلل وزيادة إضافية من كروموسوم 22، يحدث عنها إنشاء نسختين إضافيتين من الكروموسوم 22 مما قد يسبب مشاكل صحية خطيرة مع أجهزة الجسم مثل القلب والكليتين، وقد يعطل الرؤية نفسها إذا امتد تأثير coloboma إلى العصب البصري والشبكية.

الأعراض

-تغيرات في لون العين ليصبح مثل عيون القطط حادة

-عيوب خلقية في القلب ،الكلى،العظام،العضلات

-قصر في القامة

-تخلف عقلي

-فتق

-صغر حجم الفك

-حنك مشقوق

-انسداد تام أو جزئي في فتحة الشرج

العلاج

لا يوجد علاج لهذا المرض ولكن يمكن إجراء عمليات جراحة تجميلية

لإصلاح العيوب المرافقة للمرض ،وكذلك تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمريض وأسرته.

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