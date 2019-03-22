شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد عساف يكشف الفرق بين حالات عيوب الإبصار وكيفية علاجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف عيوب الإبصار من حالة لأخرى، وبالتالى تختلف طريقة علاجها، فهناك حالات ترى الأشياء القريبة ولا ترى الأشياء التى تكون على مسافات بعيدة، وحالات أخرى تكون مصابة بالاستجماتيزم الذى قد يصيب الحالة بحول فى حالة عدم علاجه على وجه السرعة.

وانطلاقا مما سبق كان لـ"الخليج 365"، لقاء مع الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، للوقوف على الفروق الجوهرية بين عيوب الإبصار وطرق علاجها.



عملية الفيمتو ليزك

فى البداية، يوضح الدكتور أحمد عساف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عيوب الإبصار وأنواعها وفق كل حالة من الحالات الثلاثة لعيوب الإبصار، وهى:

1- الحالة الأولى: "طول النظر"

فى هذه الحالة، تكون العين قصيرة، ومن ثم تقع الأشعة خلف الشبكية، وبالتالى يرى مريض طول النظر الأشياء البعيدة بشكل جيد مثل شجرة على مسافة بعيدة، ولا يرى الأشياء القريبة جيدًا، مثل الجرائد، ويتم علاجه باستخدام تقنية الفيمتو ليزك أو الليزر.

2- الحالة الثانية: "قصر النظر"

وهذه الحالة عكس الحالة الأولى، وتكون العين أكبر من حجمها الطبيعى، وبالتالى تقع الأشعة أمام الشبكية، حيث يرى مريض قصر النظر الأشياء القريبة بشكل جيد مثل الجرائد، ولا يرى الأشياء البعيدة بنفس الدقة مثل الشجرة الواقعة على مسافات بعيدة، ويتم علاجه باستخدام تقنية الفيمتو ليزر أو الليزر.

3- الحالة الثالثة: "الاستجماتيزم"

ويوضح الدكتور أحمد عساف، أستاذ طيب وجراحة العيون، أن الاستجماتيزم يختلف عن طول وقصر النظر، حيث تكون القرنية "محدبة"، وتتجمع الأشعة فى أكثر من نقطة سواء أمام أو خلف الشبكية، ويرى مريض الاستجماتيزم الأشياء القريبة أو البعيدة بشكل غير واضح.



انفوجراف يوضح حالات عيوب الإبصار

وأضاف الدكتور أحمد عساف، أن الاستجماتيزم له أعراض عديدة، حيث يؤدى إلى الإصابة بالصداع، ما يجعل مريض الاستجماتيزم حريص على ارتداء النظارة الطبية بشكل مستمر تجنبًا لآلام الصداع المستمر الذى يلازمه مع عدم ارتداء النظارة، ولكنه يبقى فى النهاية عيب من عيوب الإبصار التى يمكن علاجها.

ويوكد الدكتور أحمد عساف، أن الاستجماتيزم لا يسبب الحول إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن يكون هناك فارق كبير فى درجات الاستجماتيزم من عين لأخرى، كأن يكون درجة واحدة فى إحداهما ويصل إلى 5 درجات فى الأخرى، ويتم علاجه باستخدام تقنية "الكاستم ليزك".

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