انت الان تتابع موضوع عدد ساعات نوم الطفل حسب العمر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يحتاج الأطفال للنوم أكثر مما يحتاج إليه الكبار لأن النوم يقوم بدعم نموهم العقلي والبدني، ويحتاجون إلى ضرورة النوم لساعات كافية لأن أجسامهم تكون في مرحلة البناء، وبالرغم من أهمية النوم لهم إلا أن معظم الآباء لا يعلمون عدد الساعات الكافية التي يحتاجها أطفالهم حسب العمر.

عدد ساعات نوم الطفل حسب العمر

الأطفال حديثي الولادة

– يحتاج الطفل حديث الولادة إلى النوم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمره، بشكل متواصل ومستمر فلا يجب أن يستيقظ الطفل إلّا للرضاعة فقط، أو إذا كان مريض فيستيقظ لتناول الأدوية وينام مرة أخرى ، وتكون عادة عدد ساعات النوم لحديثي الولادة في شهورهم الأولى ما بين عشر ساعات ونصف إلى ثماني عشرة ساعة غير متواصلة على مدار اليوم، وفي هذا السن يقوم الطفل بالتعبير عن حاجته إلى النوم من خلال البكاء، أو فرك عيونه بشدة.

– الطفل من عمر أسبوع إلى أربعة أسابيع ينام من 15 إلى 18 ساعة يومياً لفترات قصيرة تصل من ساعتين إلى أربع ساعات.

– الطفل من عمر شهر إلى أربعة شهور ينام من 14 إلى 15 ساعة يومياً وتمتد لفترات طويلة تصل من أربع إلى ست ساعات.

– الطفل من عمر أربعة شهور إلى سنة ينام من 14 إلى 15 ساعة يومياً ولا يتحدد نمط نوم الطفل لأنها تصبح شبيهه بنوم البالغين.

الأطفال حتى عمر السنة

يحتاج الطفل إلى النوم في عمر السنة إلى السنتين إلى إحدى عشرةَ ساعة إلى أربع عشرة ساعة يومياً، ويقل نوم الطفل خلال النهار فيصل إلى حوالي ساعة إلى ثلاث ساعات.

– الطفل من عمر سنة إلى ثلاث سنوات ينام لعدد ساعات من 12 إلى 14 ساعة يومياً.

الأطفال حتى عمر الخمس سنوات

يحتاج الأطفال من عمر ثلاث سنوات إلى خمس سنوات للنوم لمدة إحدى عشرة ساعة إلى ثلاث عشرة ساعة وفي الغالب إن معظم الأطفال بعد عمر خمس سنوات لا يناموا خلال النهار.

– الطفل من عمر ثلاث سنوات إلى ست سنوات وهي مرحلة قبل الدراسة ينام حوالي 11 إلى 12 ساعة خلال الليل، وإذا حصلوا على فترة كافية من النوم أثناء الليل فلا ينامون خلال النهار.

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– ينام الأطفال من عمر ست سنوات إلى اثني عشر عاماً وهي مرحلة الدراسة بين تسع ساعات إلى اثنتي عشرةَ ساعة حتى يكون عقله جاهز لتلقي المعلومات خلال اليوم الدراسي.

أسباب عدم نوم الطفل الرضيع

– في حالة شعور الطفل بالجوع فلا يستطيع النوم ويبدأ بالبكاء حتى يقوم بتنبيه الأم.

– إذا كان الطفل يحتاج إلى تبديل الحفاظ بسبب شعوره بعدم الراحة ومن الممكن أن يكون أصابه بالالتهابات.

– في حالة إصابة الطفل بالمغص أو انتفاخ المعدة بسبب الحليب البارد أو انتقال الانتفاخ من حليب الأم.

إصابة الطفل بالآلام مثل آلام الأذن أو الحلق أو ارتفاع درجة حرارته.

– عند اكتفاء الطفل من النوم فيظل مستيقظ أثناء الليل بسبب نومه المتواصل خلال النهار.

أسباب عدم نوم الطفل الصغير

– عند شعور الطفل بالخوف من النوم وحيدا في غرفته، أو خوفه من الظلام فيبدأ في تخيل شخصيات وهمية مرعبة.

– عند تناول الطفل قبل النوم لكميات كبيرة من الحلويات والسكريات مما يضفي عليه طاقة زائدة فيصعب عليه النوم.

– عند شعور الطفل بالمغص في المعدة بسبب الغازات أو بسبب مرض اللحمية في الانف فيجد صعوبة في التنفس.

– إذا كان الطفل مستغرقاً في النوم ويقوم في حالة فزع بسبب رؤيته لكابوس أو صدور صوت عالي بجانبه.

– إذا فات موعد نوم الطفل فيؤدي ذلك إلى اضطراب نوم الطفل.

– في حالة عدم نوم الطفل في فترة القيلولة خلال الصباح حتى يساعده ذلك على النوم جيداً أثناء الليل.

– إذا كان الطفل يعاني من عادة المشي أثناء النوم، فإذا تم إيقاظه فيضطرب نومه، وللحفاظ على استمراره في حالة النوم تقوم الأم بحمل الطفل وتعيده إلى فراشه.

مشروبات تساعد الطفل على النوم

اليانسون لأنه يعتبر من الأعشاب ذات فوائد متعددة للأطفال فهو مهدئ يساعد على النوم كما يعمل على تخفيف آلام المعدة والمغص وتخفيف السعال وتقضي على أعراض البرد.

النعناع من أهم المشروبات المهدئة التى تساعد الطفل على احتفاظه بنوم عميق دون أن يحتاج إلى أدوية للمغص أو السعال ويساعد فى علاج مشاكل المعدة وبعض حالات الجفاف الشديدة للأطفال.