انت الان تتابع موضوع اسباب الدوخه المفاجئة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الدوخة هي الشعور الاتزان أو دوران في الرأس أو الشعور بالصداع فيشعر الشخص بدوران الأشياء المحيطة به وتعتبر الدوخة هي عرض صحي ينتج بسبب حدوث اضطرابات داخل أعضاء الجسم، وإذا تعرض الشخص للإصابة بالدوخة المتكررة فيجب الذهاب إلى طبيب مختص لمعرفة السبب وتقوم بعلاجه.

أنواع الدوخة

– المرتفعات

ويصاب بها الشخص عند الصعود إلى الأماكن المرتفعة فيحدث له نقص في ضغط الهواء.

– الهواء

وتصيب بعض الأشخاص عند الصعود على متن الطائرات العمودية، ويتعرض الشخص للصداع والغثيان والقيء.

– البحر

ويصاب به الشخص عند صعوده على ظهر السفن أو البواخر في البحر بسبب اختلال التوازن في الأذن الداخلية، والتي يصاحبها الشعور بالصداع واصفرار لون الوجه والقيء والغثيان وظهور تعرق على الوجه.

أعراض الدوخة المفاجئة

– يصاب الشخص بالغثيان والتقيؤ والشحوب واصفرار الوجه.

– يصاب الشخص بأوجاع في الصدر.

– قد يصاب الشخص لسكتة دماغية في بعض الأحيان.

– قد يحدث للشخص نزيف في الدماغ في بعض الأحيان.

– قد يحدث للشخص تصلب في الأعصاب والشرايين .

– قد يحدث للشخص بعض الاضطرابات العصبية.

– قد يشعر الشخص بدوران في الأشياء من حوله.

– قد يشعر الشخص بفقدان في التوازن.

– قد يشعر الشخص بفقدان في الوعي.

أسباب الدوخة المفاجئة

– تحدث الدوخة السريعة والمفاجئة للشخص نتيجة لهبوط ضغط الدم، فيصعب وصول الدم إلى المخ.

– قد يصاب الشخص بالدوخة أحياناً نتيجة تعرض منطقة الرأس لإصابة قوية بسبب تعرضه لحادث لأن الصدمات القوية تؤثر على الرأس بشكل كبير.

– عند إصابة الشخص بأمراض القلب أو ارتفاع معدل ضغط الدم، وأمراض الكلى، و الصرع.

– عند الإصابة بمرض الشقيقة، وهي من الأسباب التي تتسبب في حدوث الدوخة.

– إصابة الشخص بالدوخة عند الصعود إلى الأماكن العالية أو السفر في سفينة أو السفر في طائرة.

– إصابة الشخص بالدوخة عند الوقوف في مكان مرتفع ويقوم بالنظر للأسفل.

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– إصابة الشخص بالدوخة عند وجود ورم في العصب السمعي.

– إصابة الشخص بالدوخة عند تناول بعض أنواع الأدوية الطبية التي لها آثار جانبية.

– يتعرض الشخص للدوخة عند إصابة أحد أعضاء الجسم بالالتهابات.

– إصابة الشخص بالدوخة عند تعرض هرمونات الجسم للتغير أوالاضطرابات.

– إصابة الشخص بالدوخة عند السهر لفترات طويلة فيصاب الجسم بالتعب والإرهاق.

– إصابة الشخص بالدوخة عند إصدار حركات مفاجئة مثل الوقوف فجأة عند الاستيقاظ من النوم، أو عند إصابة عضلات الرقبة بالتشنجات أو تحريك الرأس بشكل مفاجئ.

– إصابة الشخص بالدوخة في حالة نقص مستوى الهيموجلوبين في الجسم الأمر فيؤدي إلى وجود فقر الدم.

– إصابة الشخص بالدوخة بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم، وهو من أكثر الأسباب الشائعة بين الناس.

– إصابة الشخص بالدوخة بسبب إصابة الخلايا العصبية بالالتهابات لأنهاالمسئولة عن توازن الجسم وتفقده التوازن.

– إصابة الشخص بالدوخة نتيجة تعرض العينين لمشكلة طول النظر أو قصر النظر.

– إصابة الشخص بالدوخة بسبب إدمانه على شرب الكحوليات وإدمان المخدرات.

– إصابة الشخص بالدوخة عند الجلوس لفترات طويلة ثم الوقوف فجأة.

إصابة الشخص بالدوخة بسبب النهوض من الفراش فور الاستيقاظ مباشرة.

إصابة الشخص بالدوخة بسبب الإصابة بالانفلونزا والرشح والزكام .

– إصابة الشخص بالدوخة بسبب الأنيمياالناتجة عن عن نقص في مستوى الدم بسبب سوء التغذية

– إصابة الشخص بالدوخة بسبب نقص فيتامين B12 في الجسم..

– إصابة الشخص بالدوخة بسبب الجفاف الناتج عن نقص الماء والسوائل في الجسم.

علاج الدوخة المفاجئة

– يجب على الشخص الإكثار من شرب الماء والسوائل.

– يجب على الشخص أن يقوم بغلي أوراق الريحان في كوب من الحليب، ويقوم بشربها كل يوم قبل النوم، ويستمر على تناولها لعدة أسابيع.

– يجب على الشخص أن يقوم بمضغ الزنجبيل أوأن يقوم بتناوله عن طريق النقع، ويتم تناول المنقوع في الصباح والمساء كل يوم ويستمر لعدة أسابيع.

– يجب على الشخص أن يتناول الجنكة بيلوبا على مرتين مرة في الصباح، ومرة في المساء لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

– يجب على الشخص أن يقوم بتناول مسحوق الكزبرة وعنب الثعلب الهندي عن طريق نقعه وتحليته بالعسل أو السكر ويتم تناوله كل صباح ويستمر لعدة أيام.

– يجب على الشخص أن يقوم بتناول زيت القرنفل كل يوم بعد أن يقوم بتخفيفه بالماء.

– يجب على الشخص أن يقوم بتناول التمر الهندي بعد نقعه في الماء ويقوم بتحليته ويشرب في الصباح، والمساء ويستمر لعدة أسابيع.