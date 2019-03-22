انت الان تتابع موضوع فوائد الصبر الاسود والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الصبر الأسود هو تلك المادة الناتجة عن خليط الزيت الطيار والصمغ ومادة راتنجية ويتم استخراجها من نبات البيلسان، ويعد الصبر الحجازي هو أفضل أنواعه، ودرجة اللون هي التي تؤكد مدى جودته ويستخدم في علاج العديد من المشكلات الصحية.

اهم فوائد الصبر الأسود

توصل العديد من خبراء العلاج بالمواد الطبيعية للعديد من النتائج الفعالة من استخدام الصبر الأسود لعلاج مشكلات صحية كثيرة ومن أهمها ما يلي:

علاج أمراض البشرة والجلد

يعالج الصبر الأسود حب الشباب والبثور، ويستخدم أيضا في علاج الدمامل وتطهير الجروح والتقرحات المزمنة ويساهم في ايقاف النزيف، وفي حالة وجود علامات بعد الحروق فهو يستخدم لإستعادة لون البشرة الطبيعي، ويساهم في تفتيح لون البشرة ويقضي على القشرة نهائيا.

علاج مشكلات الجهاز المناعي

يساهم الصبر الأسود في تقوية الجهاز المناعي ويقوم بطرد جميع الجراثيم في الجسم، ويمنع تعفن المعدة، ويقضي على جميع أنواع الديدان والفيروسات في الجهاز الهضمي.

علاج أمراض الجهاز الهضمي

يعالج الصبر الأسود التهابات ونزيف اللثة ويساهم في طرد الغازات، وعلاج آلام المعدة، هذا إلى جانب علاج الامساك وتليين الأمعاء، ويعالج تقرحات المعدة والأمعاء ويساهم أيضا في فتح الشهية، ويعالج التهابات الحلق.

علاج الصبر الأسود لأمراض الأطفال

من أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الأطفال المغص والكثير من ألام المعدة بسبب عسر الهضم والكثير من الغازات بالمعدة والأمعاء، ويعتبر الصبر الأسود من أشهر العلاجات الآمنة في تلك الحالات المرضية للأطفال خاصة أنه ليس له أي آثار جانبية، ويساعد في التخلص من الغازات تماما، ويساعد في تسكين جميع الآلام في جسم الطفل، ويعالج حالات الأنيميا لدى الأطفال هذا إلى جانب علاج نزلات البرد وكثرة السعال ومشاكل الجهاز التنفسي، ولا ننسى دوره في فطام الطفل تماما عن الرضاعة الطبيعية، وهذا يتم بدهن قليل منه على حلمة الثدي لدى الأم حتى ينفر الطفل منه.

علاج للعديد من الأمراض الأخرى وهي :

1- الصبر الأسود يساهم في علاج الروماتيزم والتهابات الفاصل ويساهم بشكل كبير في تسكين الآلام.

2- يعمل على ضبط مستوى الكولسترول الضار في الجسم.

3- يعمل الصبر الأسود على تنظيم نزول الطمث ويمنع انقطاعه وإدرار دم النفاس أيضا.

4- يساعد في تقليل نشاط الخلايا السرطانية وخاصة سرطان الثدي والبروستاتا.

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5- يعالج مشكلات فقر الدم لتوفر عنصر الحديد به.

6- يساهم في التخلص من رائحة العرق الكريهة باستخدامه في الماء كغسول.

7- يعد الصبر الأسود علاج فعال لمرض القوباء.

8- يعالج كل من المثانة والكلى والعيون والطحال والكبد من أي مرض وارد حدوثه بهم.

9- يعالج الصبر الأسود مشكلات الصوت ويساعد في تنشيط الأغشية المخاطية، وهذا بأن يقوم المريض بمصّه عدة مرات.

10- يساهم بشكل سريع في علاج البواسير وهذا بأن يقوم المريض بدهان زيته برفق على المنطقة المصابة.

11- يعالج مشكلات الشعر فيعطيه اللمعان والطول الذي ترغبه الكثيرات هذا إلى جانب قدرته على القضاء على فطريات فروة الرأس والقشرة.

12- يساهم الصبر الأسود في تغذية الشعر ويمنع تساقطه نهائيا.

13- يساهم الصبر الأسود في تسمين الوجه والخدين طبيعيا، وذلك بأن نقوم بمزج منقوع الصبر الأسود مع كمية من الطحينة، ثم نقوم بتطبيق هذا المزيج على الوجه ونتركه فترة لا تقل عن 30 دقيقة، ثم نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ ويجفف جيدا، ويتم تكرار تلك الوصفة كل يوم على مدار شهر وسوف نلاحظ النتائج.

كيفية استخدام الصبر الأسود في العلاج

العلاج الداخلي

لابد أن نقوم بنقع ملعقتين من الصبر الأسود في لتر من الماء الساخن، ونتركهم لفترة لا تقل عن عشر دقائق ثم نقوم بتصفيته جيدا ونأخذ الماء ليشرب منه 5 ملاعق كبيرة كل يوم.

استخدامه كغرغرة لعلاج مشاكل الفم

نمذج ملعقة من مطحون الصبر الأسود ونصف ملعقة لحمض البوريك، ثم نضع معهم لتران من الماء الساخن، ونتركهم لفترة لا تقل عن 15 دقيقة ثم يصفى ويستخدم كمضمضة 3 مرات على مدار اليوم.

استخدامه كزيت للعلاج الموضعي

لابد من نقع نصف كيلو من الصبر الأسود في كمية من زيت دوار الشمس أو زيت اللوز ، ونتركه مغطى في الشمس فترة لا تقل عن 20 يوم، ثمّ نصفيه ونستخدمه كدهان 3 مرات في اليوم.