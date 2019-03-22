6 أطعمة الأكثر غنًى بفيتامين د

أطعمة عديدة تمنحك فيتامين «د» بنسبة كبيرة؛ لتعزيز مستويات الطاقة في جسمك.. إليك أبرزها:

1. السمك الدهني.. غني ب فيتامين «د» وأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية، وغالبًا ما توفر وجبة واحدة من هذه الأسماك، بديلاً ليوم كامل F فيتامين «د».

2. الحبوب الكاملة.. الحبوب أحد مصادر فيتامين دي، بدء يومك بكوب من الحبوب أثناء وجبة الإفطار، يزيد مستويات فيتامين «د» الخاصة بك.

3. البيض.. البيض الكامل بديل جيد لأولئك الذين لا يهتمون حقًا بالأسماك، سوف تزود بيضة واحدة حوالي 50 وحدة من فيتامين «د».

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4. الفطر.. جميع أنواع الفطريات تحتوي على بعض الفيتامينات، ويعد الفطر المصدر الوحيد لهذا الفيتامين.

5. عصير البرتقال.. مصدر هام لهذا الفيتامين.

6. الكافيار.. ملعقة كبيرة من الكافيار، الأكثر غنى بفيتامين «د»؛ فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.