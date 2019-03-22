شكرا لقرائتكم خبر عن مستحضرات التجميل تهدد البشرة بهذا المرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يتسبب استخدام مستحضرات العناية والتجميل بشكل مفرط والمكياج الكثيف في تهيج البشرة والتهابها فيما يعرف “بالتهاب الجلد حول الفم” .

ويمكن مواجهة هذا المرض بالاستغناء التام عن المستحضرات، إضافةً إلى استعمال كريمات الكورتيزون، والكريمات المثبطة للالتهابات.

وأوضح البروفيسور الألماني كورد زوندركوتر أن الاستخدام المفرط لمستحضرات العناية والتجميل يتسبب في إجهاد البشرة الشديد، وينطبق الأمر نفسه على المكياج الكثيف، الذي يمنع تنفس البشرة.

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وأضاف طبيب الأمراض الجلدية أن العناية المفرطة بالبشرة تتسبب في الإصابة بما يعرف “بالتهاب الجلد حول الفم” “Perioral Dermatitis”، وتتمثل أعراضه في الشعور بشد بالمنطقة المحيطة بالفم، والجفون، وظهور بثور حمراء، وعُقد جلدية، إضافةً إلى الشعور بحكة وحرقان.

من جانبه، أكد طبيب الأمراض الجلدية الألماني ينس تيسمان، على استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر، مشيراً إلى أن أولى خطوات العلاج تتمثل في التوقف التام عن استخدام مستحضرات العناية والتجميل لعدة أسابيع، لإعطاء البشرة الفرصة للتنفس والتجدد.

وإلى جانب الاستغناء عن مستحضرات العناية والتجميل، يصف الطبيب كريمات الكورتيزون، والكريمات المثبط للالتهابات، وفي الحالات الشديدة للغاية يمكن اللجوء إلى المضادات الحيوية.

ومن المفيد أيضاً استعمال كمادات الشاي الأسود، التي تساعد على تهدئة البشرة وتخفيف الاحمرار. ولهذا الغرض يُغلى شاي أسود، ثم يترك يبرد، ثم تغمس فيه منشفة قطنية، لتوضع على مواضع البشرة المصابة.