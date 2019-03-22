شكرا لقرائتكم خبر عن "عين الطبيب".. تعرف على أحدث أجهزة التشخيص فى مجال طب الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حينما تبحث عن مركز لعلاج أسنانك فهناك العديد من العوامل التى تحكم هذا الاختيار، ويبقى الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لإجراء الكشف هو الحل الأمثل فى مجال طب الأسنان، نظرًا لأن الوسائل الحديثة بجانب خبرة الطبيب تشكلان الضمانة الأساسية لنجاح علاج الأسنان دون أى مشاكل.

وفى هذا الإطار، كشف الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، عن أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التى يجب الاعتماد عليها فى تشخيص الأسنان، وذلك من خلال الأشعة المقطعية التى لها العديد من المزايا فى تسهيل إجراءات التشخيص، ما يجعل بإمكانية الطبيب وضع خطة علاجية مناسبة لأى مريض لديه مشاكل فى أسنانه بسهولة.

س: ما هى أحدث أساليب التشخيص فى مجال طب الأسنان؟

الدكتور شادى على حسين: الأشعة المقطعية هى أحدث وسيلة يمكن الاعتماد عليها فى مجال طب الأسنان لتشخيص مشاكل المريض، وتعتبر التقنية الأولى فى العالم من أجل إجراء تشخيص الأسنان، حيث تساهم فى إجراء تشخيص مشاكل الأسنان المختلفة بكل دقة.



إنفوجراف يوضح معلومة طبية عن الأشعة المقطعية لتشخيص مشاكل الأسنان

س: ما هى المزايا التى توفرها الأشعة المقطعية لعلاج الأسنان؟

الدكتور شادى على حسين: يمكن القول بأن هناك 3 مزايا أساسية للأشعة المقطعية خلال تشخيص وعلاج الأسنان وهى كالتالى:

الميزة الأولى: إتاحة رؤية أفضل لأسنان المريض

يقول الدكتور شادى على حسين، إن الأشعة المقطعية تعد بمثابة العين التى يرى بها طبيب الأسنان أسنان المريض، حيث يمكن من خلالها رؤية مقاطع العظام المختلفة بالإضافة إلى الأسنان المدفونة وكافة تفاصيل الأسنان، ما يساهم فى عملية التشخيص خاصة لمثل هذه المشاكل التى تكون غير واضحة، فضلًا عن الاستعانة بالأشعة المقطعية لتحديد كمية العظام التى يحتاج إلى زراعتها فى الحالات التى تحتاج إلى زراعة العظام.

الميزة الثانية: وضع خطة علاجية سليمة للمريض

يكشف الدكتور شادى على حسين، تفاصيل الميزة الثانية الخاصة بوضع خطة علاجية سليمة للمريض، بقوله، "تساعدنا الأشعة ثلاثية الأبعاد فى وضع خطة علاجية سليمة للمريض وفق المشاكل التى يعانى منها فى أسنانه، حيث يتعامل مع الطبيب المتخصص وفق هذه الأشعة".

Advertisements

س: هل هناك مزايا أخرى للأشعة ثلاثية الأبعاد؟

الدكتور شادى على حسين: الأشعة ثلاثية الأبعاد تساهم فى حصول المريض على ثقة من خلال إطلاعه على المشاكل التى تعانى منها أسنانه بالتنسيق مع الطبيب المعالج، وبالتالى فإن الأشعة المقطعية أول وأهم خطوة لتشخيص مريض الأسنان.



إنفوجراف يوضح مزايا الأشعة المقطعية فى تشخيص مشاكل الأسنان

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان.. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحد من افضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم 1 على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97%.

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة.

وخدمة الكشف اون لاين متاحة داخل مصر وخارجها للرد سواء عبر الرسائل الإلكترونية أو من خلال الهاتف، وتساعد هذه الخدمة فى دعم السياحة العلاجية للقادمين من خارج مصر، عن طريق أن المريض يتواصل مع المركز وفق الحالة المرضية ويرسل صور من الأشعة بالإضافة إلى التحاليل وفق التواصل مع طبيب الأسنان، وعلى أساسها يتم وضع تشخيص مبدئى للمريض قبل القدوم إلى مصر للعلاج، حتى يكون المريض على دراية بالتكلفة المبدئية ومدة العلاج، ونوع العلاج وبعد فحص إكلينكى وأشعة من جديد التشخيص النهائى والذى لا يختلف عن التشخيص الأدوات المساعدة مثل الأشعة وغيرها.

للتواصل مع الدكتور شادى على حسين بالكشف أو الاستشارة أو الحجز