فيديو معلوماتى..6 نصائح للحفاظ على صحة الأسنان الحساسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر العادات السيئة سبب الإصابة بحساسية الأسنان، ويقدم موقع healthgrades بعض النصائح للحفاظ على صحة الأسنان وحمايتها من الحساسية. 1: تجنب تناول الأطعمة الحمضية، مثل البرتقال والليمون والمشروبات الغازية. 2: تنظيف الأسنان بلطف واستخدام الغسول الملطف. Advertisements 3: تجنب طحن الأسنان عند التوتر أو القلق. 4: عدم استخدام مبيضات الأسنان باستمرار حتى لا تسبب تآكل المينا. 5: استخدام غسول الملح والماء الدافئ. 6: تغيير فرشاة الأسنان باستمرار حتى لا تعرضك لحساسية الأسنان والتسوس.

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