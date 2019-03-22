انت الان تتابع موضوع اهمية الرياضة واثرها على المسنين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الرياضة لها أهمية كبيرة جدا في كل المراحل العمرية وخاصة بالنسبة لكبار السن، حيث أن الإنسان كلما تقدم في العمر كلما أصبح جسمه أضعف وأصبحت عضلاته أضعف، ولهذا ولكي ينعم الإنسان بالصحة في مرحلة الشيخوخة فلابد من أن يعتاد على ممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على الكتلة العضلية.

أهمية الرياضة لكبار السن

للرياضة الكثير من الفوائد لكبار السن، ومن ضمن هذه الفوائد ما يلي:

– تساعد التمارين الرياضية كبار السن في التغلب على مشكلة الأرق، فمع التقدم في السن تقل عدد ساعات النوم بالنسبة للشخص، ويبدأ يصاب بالأرق، فتساعد التمارين على حل هذه المشكلة وتجعله ينعم بنوم هانئ.

– تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، وتحمي من العديد من الأمراض المرتبطة بتقدم السن.

– لها دور فعال في حماية الشخص في المراحل السنية المتقدمة من العديد من أمراض الشيخوخة، كما تقي من الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر.

– تساعد في تقوية العظام وحمايتها من الأمراض، وتساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

– تساعد في تقوية العضلات والمحافظة على الكتلة العضلية.

– تساعد في تقوية المفاصل والأربطة وجعلها أكثر قوة وتحمل، وبالتالي يستطيع الشخص في المراحل العمرية المتقدمة الإعتماد على نفسه دون الحاجة لأي مساعدة من أحد.

– تساعد في توزيع الأكسجين بكفائة على كافة أجهزة الجسم، حيث أنها تساعد في تنشيط الدورة الدموية.

– تساعد في الحفاظ على الوزن، حيث أن بعض الأشخاص مع التقدم في العمر يقللون من العمل البدني ومن الحركة بوجه عام مما يعمل على زيادة الوزن، وبالتالي تزيد نسب الإصابة بالأمراض، ولكن ممارسة التمارين الرياضية تساعد في الحفاظ على الوزن وتقي من الإصابة بالسمنة وبزيادة غير مرغوب فيها بالوزن.

– تساعد في تعزيز الثقة في النفس وتجعل كبار السن مشاركين في المجتمع وتحميهم من العزلة والإنطواء.

– تساعد في تعزيز القدرات العقلية وتزيد من التركيز وتساعد في الحماية من مرض الزهايمر.

– تساعد في وقاية كبار السن من الأمراض النفسية وتحميهم من التوتر والإكتئاب، كما أنها تجعلهم مشغولين فلا يشعروا بالملل والفراغ.

– تساعد في تحسين المزاج العام والشعور بالنشاط والحيوية.

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أنواع التمارين المناسبة لكبار السن

في البداية لابد من إستشارة الطبيب قبل ممارسة التمارين الرياضية لتحديد الرياضة الأمثل والتي تناسب حالتك الصحية، ويجب التنبيه لعدم البدء في ممارسة التمارين بعنف، بل يجب البدء بالتدريج، ومن الرياضات التي من الممكن ممارستها في المراحل السنية المتقدمة ما يلي:

– ممارسة رياضة المشي، فهي رياضة سهلة جدا، ولها العديد من الفوائد، فالمشي يساعد في حرق عدد كبير من السعرات الحرارية كما يساعد في تحسين المزاج العام وخاصة عند المشي في الحدائق والمتنزهات، كما أن المشي يساعد في تحسين الدورة الدموية.

– تمارين المد والإطالة من التمارين المفيدة جدا وخاصة في سن الستين فهي تساعد في الحفاظ على ليونة الجسم والحفاظ على صحة العضلات.

– صعود ونزول السلم من التمارين التي لها دور فعال جدا في الحفاظ على صحة المسنين، حيث تساعد في الحفاظ على ليونة المفاصل كما تساعد في حرق السعرات الحرارية.

– من الممكن للمسنين ممارسة رياضة التنس إن أمكنهم وإن كانت حالتهم الصحية تسمح بذلك فهي أيضا تساعد في زيادة النشاط.

– الأيروبكس من الرياضات التي تساعد في تحسين المزاج العام وخاصة عند ممارستها والإستماع في نفس الوقت لموسيقى محببة، فهي تساعد في تحسين المزاج العام وتسريع الدورة الدموية كما تعمل على جعلك أكثر نشاط وحيوية وتركيز.

– اليوجا من الرياضات المفيدة جدا في هذه المرحلة العمرية، كما تساعد على تصفية الذهن والتخلص من الشحنات السلبية.

– إذا كانت الحالة الصحية تسمح من الممكن ممارسة رياضة رفع الأثقال، فهي تساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية، ولكن بالطبع أثقال خفيفة ومناسبة للحالة الصحية.

نصائح عند ممارسة كبار السن للرياضة

– لابد من إستشارة الطبيب حول نوعية الرياضة التي تناسب حالتك الصحية، فهو من يؤكد لك مدى إمكانية ممارستها.

– لابد من الحرص على شرب كميات كافية من الماء عند ممارسة التمارين الرياضية لتجنب لتعرض للجفاف، كما يجب التقليل من تناول المشروبات الغازية، أو منعها نهائيا.

– لا تجهد نفسك أثناء ممارسة التمارين، بل عند بداية الشعور بالتعب يجب التوقف وأخذ قسط من الراحة، ويجب أن تستمع دائما لنداء جسمك ولا تحمله أكثر من طاقته.

– لابد من عمل إحماء قبل ممارسة التمارين الرياضية حتى تجعل عضلاتك تكون في وضع الإستعداد.

– عند ممارسة التمارين الرياضية لابد من إختيار نوعية ملابس ملائمة، فيجب أن تكون من الملابس القطنية ، ويجب أن تكون مريحة.

– لا تبدأ في ممارسة التمارين من مستوى صعب، بل لابد من التدرج في المستوى من السهل للصعب.