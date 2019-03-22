انت الان تتابع موضوع نصائح و تعليمات بخصوص ” الاكل بعد التمرين “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
يمكنك بذل الكثير من الجهد في التدريبات الخاصة بك ، وتتطلع دائمًا إلى أداء أفضل وتحقيق أهدافك ، و من المحتمل أن تفكر في وجبة ما قبل التمرين أكثر من وجبة ما بعد التمرين ، لكن استهلاك العناصر الغذائية الصحيحة بعد التمرين أمر لا يقل أهمية عن ما تتناوله من قبل.
أهمية الأكل بعد التمرين
لفهم كيف يمكن أن تساعدك الأطعمة الصحيحة بعد التمرين ، من المهم أن تفهم كيف يتأثر جسمك بالنشاط البدني ، و عندما تمارس التمارين الرياضية ، تستهلك عضلاتك متاجر الجليكوجين للحصول على الوقود ، و هذه النتائج في عضلاتك تستنفد جزئيا من الجليكوجين ، و بعض البروتينات الموجودة في عضلاتك تتعطل وتتلف أيضًا ، و بعد التمرين ، يحاول جسمك إعادة بناء مخازن الجليكوجين الخاصة به وإصلاح هذه البروتينات العضلية وإعادة نموها ، كما إن تناول العناصر الغذائية الصحيحة بعد ممارسة الرياضة بفترة وجيزة يمكن أن يساعد جسمك على القيام بذلك بشكل أسرع ، و من المهم بشكل خاص تناول الكربوهيدرات و البروتين بعد التمرين ، و القيام بذلك يساعد جسمك تقليل انهيار البروتين العضلي ، و زيادة تخليق بروتين العضلات (النمو) ، و استعادة مخازن الجليكوجين ، و تعزيز الانتعاش.
العناصر الواجب تناولها بعد التمرين
تناول البروتين
– يناقش هذا القسم كيف أن كل المغذيات الكبيرة مثل البروتين ، الكربوهيدرات و الدهون يشارك في عملية الانتعاش بعد الانتهاء من التمرين.
– البروتين يساعد على إصلاح و بناء العضلات ، و يعتمد معدل حدوث ذلك على التمرين و مستوى التدريب لديك ، و لكن حتى الرياضيين المدربين تدريباً جيداً يعانون من انهيار بروتين العضلي.
– استهلاك كمية كافية من البروتين بعد التمرين يعطي الجسم الأحماض الأمينية التي يحتاجها لإصلاح وإعادة بناء هذه البروتينات، كما يوفر لك لبنات البناء اللازمة لبناء أنسجة عضلية جديدة.
– من المستحسن أن تستهلك 0.14-0.23 جرامًا من البروتين لكل رطل من وزن الجسم (0.3 – 0.5 جرام / كجم) في وقت قريب جدًا بعد التمرين.
– أظهرت الدراسات أن تناول 20-40 جرامًا من البروتين يبدو أنه يزيد من قدرة الجسم على التعافي بعد التمرين.
– للحصول على البروتين تناول مسحوق البروتين النباتي ، بيض ، زبادي يوناني ، جبن ، سمك السالمون ، دجاج ، لوح بروتين ، تونة.
الكربوهيدرات للمساعدة في الانتعاش
– تُستخدم مخازن الجليكوجين في الجسم كوقود أثناء التمرين ، كما أن تناول الكربوهيدرات بعد التمرين يساعد في تجديدها.
– يعتمد معدل استخدام مخازن الجليكوجين على النشاط ، على سبيل المثال ، تؤدي رياضات التحمل إلى استخدام جليكوجين أكثر من تدريب المقاومة.
– لهذا السبب إذا كنت تشارك في رياضات التحمل (الجري ، السباحة ، إلخ) ، فقد تحتاج إلى استهلاك المزيد من الكربوهيدرات أكثر من لاعب كمال الأجسام.
– استهلاك 0.5 – 0.7 جرام من الكربوهيدرات لكل رطل (1.1 – 1.5 جرام / كيلوغرام) من وزن الجسم في غضون 30 دقيقة بعد التدريب يؤدي إلى إعادة تكوين الجليكوجين السليم.
– علاوة على ذلك ، يتم تحفيز إفراز الأنسولين ، الذي يشجع تخليق الجليكوجين ، بشكل أفضل عند تناول الكربوهيدرات والبروتين في نفس الوقت.
– لذلك فإن تناول كل من الكربوهيدرات و البروتين بعد التمرين يمكن أن يزيد من تخليق البروتين و الجليكوجين.
– حاول استهلاك الاثنين بنسبة 3: 1 (الكربوهيدرات إلى البروتين) ، على سبيل المثال ، 40 غراما من البروتين و 120 غراما من الكربوهيدرات.
– يعد تناول الكثير من الكربوهيدرات لإعادة بناء مخازن الجليكوجين أمرًا مهمًا للأشخاص الذين يمارسون الرياضة كثيرًا ، مثل مرتين في نفس اليوم ، و إذا كان لديك يوم أو يومين للراحة بين التدريبات ، فسيصبح هذا أقل أهمية.
– للحصول على الكربوهيدرات يمكنك تناول البطاطا الحلوة ، حليب الشوكولاتة ، الكينوا ، و بعض انواع الفواكه مثل (أناناس ، توت ، موز ، كيوي) ، و كعك الأرز ، و الأرز ، دقيق الشوفان ، بطاطا ، معكرونة.
تناول الدهون بعد التمرين
– الدهون قد تبطئ امتصاص وجبة بعد التمرين ، إلا أنها لن تقلل من فوائدها.
– على سبيل المثال ، أظهرت دراسة أن الحليب كامل الدسم كان أكثر فاعلية في تعزيز نمو العضلات بعد التمرين أكثر من الحليب الخالي من الدسم.
– علاوة على ذلك ، أظهرت دراسة أخرى أنه حتى عند تناول وجبة عالية الدهون (45 ٪ من الطاقة من الدهون) بعد التمرين ، لم يتأثر تركيب الجليكوجين العضلي.
– قد يكون من الجيد تحديد كمية الدهون التي تتناولها بعد التمرين ، لكن تناول بعض الدهون في وجبة ما بعد التمرين لن يؤثر على شفائك.
– للحصول على الدهون يمكنك تناول الأفوكادو ، جوز ، زبدة البندق ، مزيج الفواكه المجففة والمكسرات ، و هناك العديد من الوجبات التي يمكن تحضيرها بمزيج من كل هذا مثل الجرانولا بار.
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح و تعليمات بخصوص ” الاكل بعد التمرين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.