انت الان تتابع موضوع الفرق بين الشخصية الفصامية وشبه الفصامية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعتبر رؤية طفلك البالغ الذي يعاني من اضطراب الصحة العقلية تجربة مدمرة لأي والد ، أثناء مشاهدتها تحمل أي نوع من الأعراض المحزنة يمكن أن تكون مؤلمة ، إلا أن الأعراض الذهانية أو التفكير المشوه قد تكون مخيفة بشكل خاص ، لأنها تشير في كثير من الأحيان إلى اضطراب دائم في الطبيعة ويتطلب تدخل طبي مستمر.

في جوهرها ، كل من اضطراب الشخصية الفصام وانفصام الشخصية ينطوي على تفكير مشوه يتعارض مع الواقع. هذه الصفة ، إلى جانب أسمائهم ذاتها ، تجعل من الصعب على الكثيرين فهم الاختلافات بين هذه الاضطرابات بشكل كامل دون إلقاء نظرة أعمق على كيفية تقديم كل منهم:

اضطراب الشخصية الفصامية

الأعراض الذهانية هي الدعامات الأساسية للفصام ويجب أن تكون موجودة لمدة شهر على الأقل حتى يتم التشخيص. يتم تعريفها على النحو التالي:

الهلوسة

الهلوسة عبارة عن تشوهات حسية وإدراكية وقد تشمل التشوهات السمعية والبصرية والشمية والغثائية واللمسية.

الأوهام

الأوهام معتقدات خاطئة وقد تكون اضطهادية أو مرجعية أو جسدية أو دينية أو عظمة في طبيعتها. الأشخاص المصابون بالفصام معرضون بشكل خاص للأوهام الغريبة ، وهي معتقدات غير معقولة لا تنشأ عن تجارب الحياة العادية.

الكلام غير المنظم

عادة ما يكون الكلام غير المنظم نتاجًا لاضطرابات التفكير وقد يتضمن خطابًا غير متسق أو تكرارًا للكلمات أو العبارات أو التبديل السريع بين الموضوعات غير ذات الصلة أو التوقف المفاجئ للكلام أو اختراع الكلمات أو الكلام السريع للغاية.

سلوك غير منظم

و ذلك مثل عدم القدرة على المشاركة في سلوكيات موجهة نحو الأهداف أو نوبات غير مناسبة أو سلوكيات غريبة أو قلة السيطرة على الدافع أو ذهول كاتوني.

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الأعراض السلبية

مثل التأثير التفكير السطحي ، و عدم الارتباط (عدم وجود دافع للانخراط في التفاعل الاجتماعي) ، الإهيدونيا (عدم القدرة على الشعور بالسعادة) ، والافتتان (الافتقار العام إلى الدافع)

الاختلال الاجتماعي أو المهني

قد يشمل هذا الخلل عدم القدرة على إقامة علاقات شخصية مع الآخرين ، وضعف الرعاية الذاتية ، وتعطيل الأنشطة الأكاديمية أو المهنية. بالإضافة إلى ذلك ، في حين قد تحدث أعراض مزاجية مثل الاكتئاب ، إلا أنها يمكن أن تكون موجودة لفترة وجيزة نسبيًا فقط خلال المرحلة النشطة من الاضطراب وقد تكون استجابة للتجارب الحية ، مثل إدراك تأثير الفصام على حياة المرء ، و يجب أن تكون الاضطرابات النفسية موجودة لمدة 6 أشهر على الأقل حتى يتم تشخيص مرض انفصام الشخصية.

اضطرب الشخصية شبه الفصامية

– يتم تعريف اضطراب الشخصية الفصامية جزئيًا عن طريق التفكير المشوه – في الواقع ، إنه عنصر أساسي في هذا الاضطراب ، و مع ذلك فإن التفكير المشوه وحده لا يكفي لتشخيص اضطراب الشخصية الفصامية ، و بدلاً من ذلك ، تتميز الحالة في المقام الأول بالعجز الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى التي تنطوي على الأفكار و العواطف و السلوكيات ، و تشمل هذه:

– العزلة الاجتماعية وعدم القدرة على تكوين العلاقات الشخصية والمحافظة عليها ، والتي غالباً ما تكون مدفوعة جزئياً بالقلق الاجتماعي العميق والانزعاج الشديد في المواقف الاجتماعية.

– تفسيرات مشوهة للأحداث ، مثل الاعتقاد بأن الحدث الحميد له مغزى عميق.

– أفكار و معتقدات و سلوكيات غير عادية أو غريبة الأطوار.

– خلع الملابس بطرق غريبة

– أنماط التحدث غير عادية

– جنون العظمة أو الأفكار المشبوهة

– تصورات مشوهة ، بما في ذلك الأوهام الحسية

– المعتقدات الخرافية أو التخيلات

– التفكير السطحي أو غير المناسب

اعراض اضافية للشخصية شبه الفصامية

– بالإضافة إلى هذه الأعراض ، غالبًا ما يصاب الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية شبه الفصامية بالتعلم والذاكرة والانتباه ، ويعاني الكثير منهم من الاكتئاب ؛ ما يقدر بنحو 50 ٪ سيكون لديهم على الأقل حلقة اكتئابية كبيرة في حياتهم ، والتي قد تحدث في أي وقت ولأي مدة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يمتد القلق إلى ما هو أبعد من الاجتماعي ، حيث يأتي الكثيرون لتطوير أشكال أخرى من القلق ، و أعراض اضطراب الشخصية الفصام منتشرة ، وعلى الرغم من تذبذبها الشديد ، فإنها لا تمر بفترات طويلة من الغياب.

– إلى حد كبير فإن الذهان ليس مدرجًا في قائمة المعايير التشخيصية لاضطراب الشخصية الفصامية ، هذا جزئيًا لأن التفكير المشوه ، الذي يعد السمة المميزة لاضطراب الشخصية الفصامية ، لا يشبه الذهان الذي يمثل انفصالًا تامًا عن الواقع ، و بينما يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الفصامية أن يختبروا الذهان (الهلوسة أو الأوهام) ، فإن هذه الحلقات عادة ما تكون عابرة في طبيعتها.

– يقع اضطراب الشخصية الفصامية في وسط طيف الاضطرابات ذات الصلة ، مع اضطراب الشخصية شبه الفصامية في الطرف الأكثر اعتدالًا والفصام على الطرف الأكثر حدة. ربما تكون هذه الاضطرابات مرتبطة بيولوجيًا. يعتقد العديد من الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات لديهم نقاط ضعف جينية متشابهة ، ولكن ليس من الواضح سبب إصابة الشخص بشكل أو بآخر من أشكال المرض.