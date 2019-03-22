انت الان تتابع موضوع لماذا عروق اليد ظاهره والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعاني الكثير من الرجال والنساء من مشكلة بروز عروق اليدين، حيث أنها تظهر بمظهر غير لائق، يتسبب في إزعاج الرجل أو المرأة بشكل عام، ولكن بروز عروق اليدين يعود لأسباب غير صحية موجودة بالجسم قد تدل على وجود علة أو نتيجة للإجهاد ولكن في النهاية هي نذير غير جيد لوجود خطب ما بالجسم.

ظهور عروق اليدين بشكل بارز

تساعد عروق اليدين على توصيل الدم من القلب لباقي أجزاء الجسم، حيث أن من عملها توزيع الدم على أجزاء الجلد والبشرة والأعصاب، ومن الطبيعي وجودها تحت الجلد، ولكن تظهير بشكل طبيعي فيمكن أن يتحسسها الإنسان بمجرد وضع يده، ولكن ليس من الطبيعي أن تكون واضحة وبارزة طوال الوقت في جميع أجزاء البشرة والجلد.

تعتبر الدهون الموجودة تحت الجلد هي السبب الرئيسي في إخفاء العروق والأوردة بالجلد، ووجود أي خلل أو نقص بنسب تلك الدهون يبدأ الجلد يضعف ويصبح سمكه رقيق، وبالتالي تبدأ العروق والأوردة بالظهور.

أسباب بروز عروق اليدين

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور وبروز عروق اليدين من أهم تلك الأسباب :

– “ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر”، تعمل ممارسة التمارين على شد العضلات وتقويتها بشكل واضح، مما يؤدي بشكل تدريجي إلى بروج عضلات اليدين والكتفين والساقين وعضلات البطن والظهر أيضا، وبالتالي تبدأ العروق في الظهور والبروز بشكل واضح خاصة في المنطقة الموجودة من الكوعين حتى أصابع اليدين.

– “ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ”، تتمدد الأوردة ويزداد حجمها بشكل واضح في فصل الصيف بسبب الحرارة المرتفعة، ولذلك من الضروري أن يقوم الإنسان بتناول كميات كبيرة من المشروبات والماء، حتى يحتفظ الجسم بالترطيب، ولذلك تظهر عروق اليدين بشكل ملحوظ على اليدين.

– “إصابة الإنسان بأمراض الأوعية الدموية“، تتسبب أمراض الأوعية الدموية في تضخم عروق اليدين بشكل واضح، وذلك ما يجعل الأوردة تنتفخ بشكل ملحوظ وغير طبيعي عن شكلها المعتاد.

– “خسارة الوزن والدهون” ازدياد الوزن ونسبة الدهون في الجسم يعتبر ذو علاقة عكسية مع ظهور العروق، فكلما زاد وزن الإنسان بدأت عروقه وأوردته في الاختفاء وعدم الظهور، ولذلك فقدان الإنسان للوزن بشكل كبير يعمل على إبراز عروق اليدين بشكل واضح.

– “اضطرابات الهرمونات”، تعمل العروق على توصيل الدم الذي يحمل مجموعة كبيرة من الهرومنات، ولا شك أن تلك الهرمونات تأثير على صحة وشكل الأوردة والشرايين والعروق، ولذلك وجود أي خلل في تلك الهرمونات أو اضطرابها خاصة عند المرأة الحامل يتسبب في انتفاخ العروق وبروزها بشكل واضح.

– “الالتهابات الوريدية” يعاني البعض من التهابات الأوردة والأعصاب وتتسبب تلك الالتهابات في تغير طبيعية الجسم ومن أهم تلك التغيرات ظهور الانتفاخ والتورم في الأوردة والعروق.

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أخطر الحالات التي تحتاج للتدخل الطبي

هناك بعض الحالات لا يمكن الانتظار حتى تتحسن بشكل تلقائي، وعند ظهورها يلزم الرجوع للطبيب المعالج وتتمثل تلك الحالات في الآتي :

– ظهور تجمعات دموية أو نزيف في اليدين نتيجة جروح في العروق.

– عند الشعور بألم شديد في اليدين أو رؤية تورم واحمرار ملحوظ.

– الشعور بارتفاع درجة حرارة جزء معين في اليدين على منطقة يوجد فيها عروق.

– ملاحظة تغير في لون البشرة والجلد أو ظهور تقرحات جلدية.

كيفية علاج بروز عروق اليدين

يمكن علاج مشكلة بروز عروق اليدين ببعض الطرق العلاجية الطبيعة وبعض الطرق لطبيعية وتتمثل تلك الطرق في الآتي :

– “العلاج بالليزر” أو “العلاج بالصليب” تستخدم تلك الطرق الطبية في علاج وجود الدوالي التي تؤدي إلى انتفاخ وتورم الأوردة والعروق، ولا تحتاج تلك الطرق العلاجية إلى أي تدخل جراحي.

– “تجريد الوريد” أو “الاستئصال” وهي طرق علاجية تحتاج إلى التدخل الجراحي، تساعد تلك الطرق في غزالة الدوالي أو استئصال وريد معين، وتعتبر تلك العمليات الجراحية من اخطر العمليات الجراحية التي يجريها أطباء المخ والأعصاب.

– “تمديد أصابع اليدين والمعصمين” القيام بغلق اليدين بإحكام وتمديدها مرة أخرى يساعد على تدفق الدم وتحريكه بالأوردة والشرايين، مما يجنب الجس من انتفاخ العروق، وتعبر تلك الطريقة من طرق العلاج الطبيعي.

– “ترطيب اليدين” الحرص على ترطيب اليدين باستخدام كريمات البشرة والمرطبات والوصفات الطبيعية يعم على مد البشرة والجلد بالعناصر الغذائية الهامة، مما يجنب الإنسان ظهور وبروز عروق اليدين بشكل واضح، ولا تقتصر أهمية الترطيب على فئة عمرية معينة.