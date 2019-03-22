انت الان تتابع موضوع اسباب الم في اعلى الفخذ الايمن من الداخل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعاني الإنسان من الآلام متعددة في الجسم عند إصابته ببعض الحوادث أو عند وجود مشكلة صحية في الجسم، ولكن هناك بعض المناطق يكون من الصعب فيها الشعور بالألم خاصة المناطق الحساسة، ومن تلك المناطق “منطقة الفخذين”، حيث أن الألم فيها يعيق الإنسان على ممارسة يومه وأعماله بشكل طبيعي.

فلا شك أن الألم بتلك المنطقة قد يتسبب في إعاقة الشخص ومنعه من مقدرة المشي أو السير أو الجري بشكل طبيعي، ولكن لتلك الأعراض عدة أسباب ولها طرق علاجية طبية أيضا.

أعراض ألم الفخذ الأيمن

تتمثل أعراض ألم الفخذ الأيمن في :

– الشعور بالحكة والتهيج في المنطقة الداخلية من الفخذ.

– الشعور بصعوبة تحريك القدم عند المشي أو التحرك بشكل عام.

– الشعور بالحرقة في الفخذ مع الشعور بتنميل وعدم القدرة على ثني الساق.

– الشعور بتكتل في منطقة الفخذ الأيمن مصاحب بالشعور بالشد العضلي.

– الشعور بألم في مفصل الفخذ الأيمن مع ظهور انتفاخ وتورم حول المفصل.

أسباب الشعور بالألم في أعلى الفخذ الأيمن

هناك عدة أمور تتسبب في الشعور بالتعب والألم في منطقة الفخذ الأيمن، وتتمثل تلك الأسباب في الآتي :

– القيام بعمل نشاط بدني زيادة عن قدرة تحمل الجسم، ويحدث ذلك عادة في الأيام الأولى من ممارسة التمارين الرياضية والبدنية بالصالات الرياضية.

– القيام بالمشي أو الجري لمدة زمنية كبيرة تفوق قدرة تحمل الجسم، أو المشي في حالة عدم أخذ الجسم فترة الراحة الكافية من النوم أو الاسترخاء.

– يصاب الإنسان بألم شديد في منطقة الفخذ عند إصابة القدم أو الساق بالكسر أو الجزع أو الالتواء.

– قد يؤدي التهاب الأوتار والأعصاب أو التهاب العظام إلى الشعور بألم في منطقة الفخذ الأيمن، بالإضافة إلى الشعور بالتشنجات.

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– الإصابة بمرض “عرق النسا” من الأسباب القوية التي تؤدي إلى الشعور بالتعب وعدم القدرة على المشي، بالإضافة إلى الشعور بالآلام مبرحة في منطقة الفخذ.

– إصابة الإنسان بالدوالي والتجلط الدموي من الأسباب الرئيسية والتي يعاني منها معظم كبار السن بتسببها في الم بالفخذ.

– التعرض لحوادث السير أو الوقوع المباشر على الساق أو الإصابة بالفتق من الأسباب القوية التي تؤدي إلى الشعور بالألم في منطقة الفخذ.

– تعتبر شهور الحمل من الشهور التي تشعر فيها الحامل بألم في منطقة الفخذ، ويزداد ذلك الألم بازدياد حجم الجنين، حيث انه يرتكز على منطقة الحوض، وبالتالي تشعر المرأة بتلك الأعراض.

– القيام بحمل أشياء ثقيلة لفترات طويلة أو السير بها يؤدي إلي الشعور باللم في الساقين، وقد يصل الأمر إلى الشعور بالآلام الالتواء في منطقة الفخذين الداخلية.

علاج الألم في أعلى الفخذ الأيمن

لا يقتصر علاج الألم في منطقة الفخذ على العلاجات والطرق الطبية فقط، بل هناك بعض الإرشادات الصحيحة والعلاجات الطبيعية التي يمكن أن نستخدمها في علاج الألم في أعلى الفخذ الأيمن، وتتمثل تلك الطرق في الآتي :

– لابد من النوم لفترات كافية للحصول على الراحة التامة للجسم، إذا كان الإنسان قد تجاوز سن العشرون عام فساعات النوم المناسبة تتراوح من 6 غلى 8 ساعات، أما إذا كان لم يتجاوز ذل السن فساعات النوم المناسبة تتراوح من 9 إلى 12 ساعة.

– علاج مشاكل الدوالي من خلال تناول العلاجات الطبية تحت إشراف الطبيب، بالإضافة إلى محاولة عمل التمارين الرياضية الخفيفة التي تساعد على مرونة وتقوية عضلات الفخذ.

– تجنب الإصابة بأي أضرار ومضاعفات جسمانية نتيجة عند الحوادث، ولا شك أن ذلك يتمثل في القيادة بتروي وعدم السير على عجلة بشكل دائم والانتباه للمشي بشكل صحيح عند التواجد خارج المنزل.

– تناول كميات كافية من المياه، حيث أنها تعمل على مد الجسم بالسوائل اللازمة لتجنب حالات التورم والانتفاخ في مختلف مناطق الجسم.

– تجربة التدليك وجلسات المساج والعلاج الطبيعي باعتبارها من أفضل الطرق التي تعمل على تهدئة الأعصاب والحد من توترها أو التهابها، كما أنها تعمل على بسط العضلات وتجفيف حدة الم الدوالي إذا كان الجسم مصاب بها في الفخذ.

– ممارسة الحامل لتمارين القدم البسيطة أو السير لمدة نصف ساعة يوميا، حيث يعمل ذلك على تقوية عضلات الساق والحد من مشاكل الالتواء والشد العضلي عند ازدياد حجم ووزن الجنين.