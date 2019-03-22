رجيم البرتقال والزبادي ينحف 10 كيلو في تسعه ايام

تحتاج السيدات في بعض الأحيان لخسارة الوزن خلال وقتٍ قصيرٍ، وخاصةً قبل حلول المناسبات والإحتفالات. إذا كنت تبحثين عن حلٍ سريعٍ، إليك رجيم البرتقال والزبادي الذي سيساعدك على خسارة الوزن في 4 أيامٍ فقط. يعمل البرتقال على تنظيف الجسم من السموم لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن المتعددة. بالتالي يحرق الجسم الدهون بطريقةٍ أكثر فعاليةٍ وتخسرين الوزن أسرع. أمّا الزبادي فهو غني بالبروتين وخالي من النشويات، ما يجعلك تشعرين بالشبع من دون تناول كمية كبيرة من الطعام.

الفهرس

فوائد عصير البرتقال للرجيم

يندرج البرتقال ضمن عائلة الحمضيات وهو من الفاكهة الشعبية المحبذة من الجميع عامة ومن عشاقه خاصة .

يحتوي البرتقال على العديد من المنافع والعناصر المغذية لجسم الإنسان بشكل كبير.

فهو يساهم نظرا لاحتوائه على فيتامين سي في بناء العظام و الأسنان.

يحمي البرتقال الكبار و الصغار على حد سواء من نزلات البرد

يقي من العديد من الأمراض مثل التخفيف من نسبة الكولسترول في الدم.

أما الأمر الهام و الذي يعن به العديد من الناس من كلا الجنسين ألا وهو دور البرتقال الفعال و الناجع في الرجيم و التخلص من مشكلة السمنة المقلقة.

يحتوي البرتقال على الألياف التي تساعد الشخص المتبع لحمية غذائية قصد التخسيس على الإحساس بالشبع و وبالتالي الامتناع عن أكل المزيد من الطعام

مكونات البرتقال الرائعة

تحتوي برتقالة واحدة متوسطة الحجم على أكثر من 60 نوعاً من الفلافونيدات و 170 نوعاً من المغذيات النباتية المختلفة، ووفقا للدراسات فإن معظم هذه المواد المفيدة تتواجد في القشرة البيضاء المحيطة بالبرتقالة.

طالما شاعت فوائد البرتقال بكونه مصدراً غنيا بفيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد الجسم على:

مواجهة العديد من الامراض والوقاية منها وخاصة أمراض فصل الشتاء من انفلونزا وزكام.

الوقاية من مرض الاسقربوط، حيث يدخل في تركيب وحماية خلايا الجسم والجلد.

يحتوي البرتقال على مستويات عالية من فيتامين أ ومضادات أكسدة أخرى كالفلافونويد مثل ألفا وبيتا الكاروتينات واللوتين وغيرها.

فوائد الزبادي للصحه والرجيم

يزيد الزبادي من نشاط جهاز المناعة في الجسم، فيحارب سرطان القولون، خصوصاً أنه يُكافح البكتيريا الحلزونية في المعدة.

يتمتع الزبادي كامل الدسم على الفيتامينات “دي” D و”بي 2″2 B22 و”بي 12″ B12 و”اي” A و”كاي” K ، ما يعني أنه يتمتع بقيمة وفوائد غذائية عالية، فيساعد على بناء العظام وحمايتها ويحافظ على سلامة النظر والجلد.

يُساعد الزبادي في التخلّص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن ومحيط الخصر، لأنّه يخفض مستوى “الكورتيزول” في الجسم.ويمكن وصف الزبادي قليل الدسم بـ”حليف الرشاقة”.

يُحارب الزبادي الأرق، ويعمل على تهدئة الأعصاب.ولذا، يُنصح بتناول كوب منه قبل النوم.

يؤخّر الزبادي أعراض الشيخوخة ويُرطّب البشرة ويمنحها صفاءً ونقاوةً، كما أن تطبيقه على الجلد كقناع يساعد على إزالة البقع الجلدية الداكنة والتصبغات الجلدية.

يُعدّ الزبادي الطعام الأمثل، بعد الفراغ من التمرينات الرياضية بـ45 دقيقة، إذ يعوّض خسارة البوتاسيوم ويوفّر البروتين والأحماض الأمينية التي يحتاجها العضل لترميم نفسه، فيما تحلّ النشويات فيه محلّ مخازن الطاقة داخل العضلات التي تنضب بعد العمل الشاق.

وللزبادي فوائد صحية لا تحصى فهو يحمى المعدة من الاضطرابات لأنه يحتوى على حامض اللبن ( الاكتيك ) والذى يساعد على سرعة امتصاص الكالسيوم من الطعام. كما أنة غنى بفيتامين ب ويستخدم لتعويض المعدة عما فقدتة من بكتيريا نافعة بعد المضادات الحيوية كما يساعد فى هضم الطعام وهو بديل طبيعي للبن واخيرا اكتشف العلماء فوائدة فى التخلص من الدهون التى تتراكم فى منطقة الخصر.

ما هي عيوب رجيم الزبادي ؟

حقيقة , فأن اتباعك لرجيم 500 سعر حراري , فا بأمكانك خسارة فعلا 3-4 كيلو جرام اسبوعيا. لكن معظم الخسارة تكون من عضلات الجسم و ليس الدهون. و هذا للاسباب التالية:

الرجيم شديد الانخفاض في السعرات الحرارية : فعندما تنخفض السعرات الحرارية بهذا الشكل الرهيب , فأن الجسم يبدأ في اهدار و تكسير الكتلة العضلية . و هذا بدوره يؤدي الى التخفيض في معدلات الأيض الغذائي (معدلات الحرق) و الدخول فى مرحلة المجاعة , مما يؤدي الى التوقف فى خسارة الوزن و الدخول في مرحلة ثبات الوزن بعد بضعة شهور. هذا بالاضافة الى الشكل الضعيف و السئ و تراكم الدهون المستعصية لمتبع هذا الرجيم.

عصير البرتقال بالزبادي السحري لانقاص الوزن

المكونات

½ كوب من قطع البرتقال.

½ كوب زبادي خالي الدسم.

¼ ملعقة صغيرة من بذر الكتان المطحون.

طريقة التحضير

ويتم تجهيزه المكونات ووضع جميع المكونات معًا في الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج متجانس.

تناوله ٣ مرات في اليوم

رجيم الزبادي و البرتقال السريع

و يعد هذا الرجيم من أشكال رجيم الزبادي و البرتقال المعتدلة , فيمكن إتباع هذا الرجيم لمدة أسبوع فقط و في ذلك الأسبوع يمكن فقدان نحو 5 كيلو جرامات , و لكن يجب الالتزام بتناول 2 لتر من الماء يوميا و المشي من نصف ساعة إلى ساعة يوميا , هذا و يراعى عدم تكرار عمل ذلك الرجيم مرة أخرى إلا بعد مرور شهر .

اليوم الأول

وجبة الإفطار

شريحة من خبز التوست الأسمر الدايت و كوب من الزبادي خالي من الدسم و معهما كوب من عصير البرتقال .

وجبة الغداء

ربع رغيف من الخبز و صدر دجاجة مشوي و معهما ثمرة من البرتقال .

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وجبة العشاء

يتضمن العشاء 2 ثمرة من البرتقال فقط .

اليوم الثاني

وجبة الإفطار

كوب من الزبادي خالي من الدسم و معه كوب من عصير البرتقال .

وجبة الغداء

ربع رغيف من الخبز و بيضة مسلوقة و معهما 3 حبات من التين المجفف و 3 ثمرات من البرتقال .

وجبة العشاء

شريحة من خبز التوست الأسمر و معها كوب من الزبادي خالي من الدسم أو يمكن استبداله بملعقة صغيرة من الجبن الأبيض خالي الدسم , و يؤخذ معهما ثمرة من البرتقال .

اليوم الثالث و اليوم الرابع

وجبة الإفطار

تحتوي وجبة اليومين على كوب من عصير البرتقال فقط .

وجبة الغداء

2 سمكة مشوية لكل يوم , و معهما طبق من السلطة الخضراء .

وجبة العشاء

2 ثمرة من البرتقال و كوب من الزبادي خالي الدسم لكل يوم .

اليوم الخامس و السادس

وجبة الإفطار

كوب من الزبادي خالي الدسم و معه كوب من عصير البرتقال .

وجبة الغداء

قطعة من اللحم المشوي لكل يوم و معها برتقالة و طبق من السلطة الخضراء .

وجبة العشاء

شريحة من خبز التوست الأسمر و ملعقة صغيرة من الجبن الأبيض خالي الدسم أو يمكن استبدال الجبن بالزبادي خالي الدسم , و معهما ثمرة برتقال .

اليوم السابع

وجبة الإفطار

2 ثمرة من البرتقال و معهما كوب من الزبادي خالي الدسم أو يمكن استبداله بكوب حليب خالي الدسم .

وجبة الغداء

3 ملاعق من الأرز و ربع دجاجة مشوية و معهما طبق من الخضار السوتيه .

وجبة العشاء

ربع رغيف من الخبز و معه قطعة من الجبن القريش و معهما كوب من عصير البرتقال .

نقاط هامة يجب مراعاتها عند إتباع رجيم الزبادي و البرتقال