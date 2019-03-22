شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الفراق العاطفى؟ نصائح للتخلص من هذا الشعور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف أنواع الفراق، ولكن الألم النفسي واحد، فكل شخص يمر بصدمة نتيجة لهذا الفراق قد تجعله شخصا إيجابيا أو سلبيا معقد نفسيا لا يستطيع تخطي هذه التجربة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على المشكلات الصحية التي يمر بها الشخص نتيجة لتعرضه للفراق، وأيضا طرق صحية تساعده في تخطي هذه المشاعر السلبية، وذلك وفقا لموقع " liveabout".

أوضح التقرير، أن الشعور أو المرور بمشاعر سلبية كالفراق من أصعب الصدمات التي يمر بها الشخص، وهذه المشاعر السلبية تعرض الشخص للعديد من المشاكل الصحية كالإصابة باضطرابات في النوم، كأخذ النوم بساعات كثيرة أو قليلة، كما عدم الرغبة في ممارسة المهام والشعور بالكسل وعدم الرغبة في ممارسة الحياة بشكل كبير، وأيضا انعدام الشهية، مع ملاحظة زيادة الوزن بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الشعور بالضغوط النفسية والاكتئاب والرغبة الملحة في الانتحار، بالإضافة إلى سرعة ضربات القلب، ويصبح هذا الشخص أكثر عرضة للإصابة بالجلطات.

كما أضاف التقرير، أن البشرة تصاب بالبهتان أو الإصفرار أو الشحوب، وهذا الأمر يعد من الأشياء المضرة، والتي يصاحبها عدم الرغبة في الحياة أو فدان متعة الحياة، وهذا الأمر من الأشياء التي تضر بصحة الشخص بشكل سلبي، ويجعله غير قادر علي التواصل مع الأخريين، والبكاء والحزن والقلق والتوتر الدائم، وفي بعض الأحيان يتعرض الشخص للإصابة بأمراض نفسية يصعب حلها.

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وأخيرا قدم التقرير، بعض النصائح الهامة لتخطي هذه الفترة الحرجة وهي الفراق، ومنها، الاهتمام بالذات وتطويرها عن طريق ممارسة الرياضة وأخذ بعض الكورسات الهامة التي تفيدك في حياتك، ومشاركة الأسرة بجميع احتياجاتها ونشطتها، والجلوس مع الأشخاص الايجابيين.

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